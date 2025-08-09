Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Напи спечели европейско злато на 200 м за ЧРД

Напи спечели европейско злато на 200 м за ЧРД

  • 9 авг 2025 | 18:03
  • 623
  • 0
Напи спечели европейско злато на 200 м за ЧРД

Европейският шампион на 200 метра за юноши под 18 години от Банска Бистрица 2024 Диего Напи спечели континенталното злато и при 20-годишните. Ден преди 18-ия си рожден ден италианецът се поздрави с титлата на шампионата в Тампере, след като завърши първи за 20.77 секунди (-2.9 м/сек). Португалецът Педро Афонсо остана със сребърния медал с 20.85 сек, а за бронза се пребори испанецът Ориол Санчес с 21.03 сек.

Европейска шампионка на 200 метра при девойките стана германката Юдит Билепо Мокопе с 23.40 сек (-2.0 м/сек), а нейни подгласнички са британката Луси Талън с 23.49 (.482) и чехкинята Терезие Таборска с 23.49 (.486).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

И Зинга Фирмино стигна европейски финал в Тампере

И Зинга Фирмино стигна европейски финал в Тампере

  • 9 авг 2025 | 13:44
  • 1860
  • 0
Австралийската надежда в спринта Гаут Гаут е застрашен от нови млади таланти

Австралийската надежда в спринта Гаут Гаут е застрашен от нови млади таланти

  • 9 авг 2025 | 13:35
  • 1062
  • 0
Новоизбраният президент на федерацията по лека атлетика Георги Павлов: Спирането на вписването създава рискове пред БФЛА

Новоизбраният президент на федерацията по лека атлетика Георги Павлов: Спирането на вписването създава рискове пред БФЛА

  • 9 авг 2025 | 13:11
  • 1404
  • 2
Християн Касабов на полуфинал на европейското първенство до 20 г. в Тампере

Християн Касабов на полуфинал на европейското първенство до 20 г. в Тампере

  • 9 авг 2025 | 11:50
  • 1074
  • 2
Сияна Бръмбарова се класира за финала в скока на дължина на Евро 2025

Сияна Бръмбарова се класира за финала в скока на дължина на Евро 2025

  • 9 авг 2025 | 11:46
  • 4998
  • 2
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 метра с препятствия на Евро 2025

Ива Деливерска е на полуфинал на 100 метра с препятствия на Евро 2025

  • 9 авг 2025 | 11:43
  • 663
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Черно море, Пастор преквалифициран на дясно крило

ЦСКА 0:0 Черно море, Пастор преквалифициран на дясно крило

  • 9 авг 2025 | 19:23
  • 24258
  • 74
Втора лига на живо: ранен гол за "акулите" в Перник

Втора лига на живо: ранен гол за "акулите" в Перник

  • 9 авг 2025 | 18:00
  • 14070
  • 3
Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

  • 9 авг 2025 | 16:32
  • 25175
  • 37
ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

  • 9 авг 2025 | 15:48
  • 24798
  • 88
България - Нидерландия, аванс за гостите

България - Нидерландия, аванс за гостите

  • 9 авг 2025 | 19:02
  • 8142
  • 11
Падна първата треньорска глава в efbet Лига

Падна първата треньорска глава в efbet Лига

  • 9 авг 2025 | 14:50
  • 38492
  • 36