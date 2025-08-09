Напи спечели европейско злато на 200 м за ЧРД

Европейският шампион на 200 метра за юноши под 18 години от Банска Бистрица 2024 Диего Напи спечели континенталното злато и при 20-годишните. Ден преди 18-ия си рожден ден италианецът се поздрави с титлата на шампионата в Тампере, след като завърши първи за 20.77 секунди (-2.9 м/сек). Португалецът Педро Афонсо остана със сребърния медал с 20.85 сек, а за бронза се пребори испанецът Ориол Санчес с 21.03 сек.

Европейска шампионка на 200 метра при девойките стана германката Юдит Билепо Мокопе с 23.40 сек (-2.0 м/сек), а нейни подгласнички са британката Луси Талън с 23.49 (.482) и чехкинята Терезие Таборска с 23.49 (.486).

Снимки: Gettyimages