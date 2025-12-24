Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ебеньо отправи предупреждение към съперниците си преди Световното по крос-кънтри: Не се страхуваме

Ебеньо отправи предупреждение към съперниците си преди Световното по крос-кънтри: Не се страхуваме

  • 24 дек 2025 | 16:20
  • 91
  • 0
Ебеньо отправи предупреждение към съперниците си преди Световното по крос-кънтри: Не се страхуваме

Даниел Симиу Ебеньо отправи ясно предупреждение към Джейкъб Киплимо, Бериху Арегави и останалите си конкуренти преди старта при мъжете на Световния шампионат по крос-кънтри, насрочен за 10 януари 2026 г. в Апалачи Риджънъл Парк в Талахаси, Флорида.

Сребърният световен медалист на 10 000 метра е твърдо решен да възстанови доминацията на Кения в тази дисциплина. Страната за последно стъпи на подиума през 2017 г., когато Джефри Камворор триумфира в Кампала, Уганда.

Оттогава насам угандийците Джейкъб Киплимо и Джошуа Чептегей властват в дисциплината, но Ебеньо ясно заяви, че възнамерява да оспори тяхното господство.

Тъй като в богатата му визитка все още липсва медал от крос-кънтри, Даниел Симиу Ебеньо е нетърпелив да направи силно изявление на световната сцена на шампионата догодина.

В изказване преди световния форум Даниел Симиу заяви, че предстоящото предизвикателство е нещо повече от сблъсък с елитни съперници. Той обясни, че отборът ще бъде воден и от дълбоко чувство за национална отговорност, когато застане на старта.

Атлетът изрази увереност в подготвителния етап, като отбеляза, че подготовката е била щателна и че състезателите са напълно запознати с изискванията, които вероятно ще срещнат по трасето.

Даниел Симиу Ебеньо добави, че моралът в лагера е висок и всеки разбира какво се изисква, когато представя страната си на световно събитие.

"Няма да се състезаваме само срещу най-добрите атлети в света, но и ще носим духа на Кения на раменете си“, каза той. "Щастливи сме... тренировките бяха страхотни и ни показаха всяко препятствие, което ще има. Отборът е готов да се състезава с дисциплина, смирение и упорит труд. Призоваваме всички кенийци да се молят за нас, за да донесем победата у дома.“

Даниел Симиу добави, че завръщането му в националния отбор идва след период на лична отдаденост и интензивна подготовка, което го е накарало да се чувства мотивиран и благодарен, че отново ще представя страната си.

Той сподели, че паузата от отбора е направила тази възможност още по-значима и добави, че този път подходът му е по-премерен, с акцент върху вземането на правилните решения както в тренировките, така и по време на състезанието.

Според него целта е най-накрая да добави към списъка си с постижения и отличие от крос-кънтри – нещо, което според него липсва в кариерата му.

Симиу призна, че конкуренцията ще бъде силна, като изтъкна, че се очаква на старта да застанат някои от най-успешните бегачи на дълги разстояния в света, но подчерта, че тяхното присъствие не го плаши.

"Бях дисциплиниран и тренирах усилено, и съм щастлив да се завърна в отбора на Кения. Мина доста време“, добави Даниел Симиу Ебеньо. "Този път искам да работя умно и да донеса медал у дома, защото ми липсва отличие от крос-кънтри. Знаем, че Джейкъб ще бъде там, Арегави също ще бъде там и той не е лесен съперник, но ние не се страхуваме и нека най-добрият победи.“

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Алмгрен се завръща във Валенсия с мисъл за нов рекорд

Алмгрен се завръща във Валенсия с мисъл за нов рекорд

  • 24 дек 2025 | 13:29
  • 298
  • 0
Кошчак атакува световен рекорд до края годината

Кошчак атакува световен рекорд до края годината

  • 24 дек 2025 | 12:19
  • 1007
  • 0
Кения се цели в смесената щафета 4х100 метра за Световното първенство в Габороне

Кения се цели в смесената щафета 4х100 метра за Световното първенство в Габороне

  • 24 дек 2025 | 11:42
  • 1009
  • 0
Изпълнителният директор на Enhanced Games: Смятат ни за лоши

Изпълнителният директор на Enhanced Games: Смятат ни за лоши

  • 24 дек 2025 | 11:27
  • 1028
  • 0
Фейт Кипиегон очерта два основни приоритета за сезон 2026

Фейт Кипиегон очерта два основни приоритета за сезон 2026

  • 24 дек 2025 | 11:07
  • 352
  • 0
Елиуд Кипчоге отговори на критиците, които твърдят, че се натоварва прекомерно

Елиуд Кипчоге отговори на критиците, които твърдят, че се натоварва прекомерно

  • 24 дек 2025 | 10:31
  • 1520
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

  • 24 дек 2025 | 10:59
  • 7460
  • 57
Смях и шеги през 2025 година

Смях и шеги през 2025 година

  • 24 дек 2025 | 12:42
  • 6466
  • 5
Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

  • 24 дек 2025 | 14:01
  • 2733
  • 6
Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

  • 24 дек 2025 | 13:48
  • 2671
  • 13
Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

  • 24 дек 2025 | 11:19
  • 5124
  • 43
Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

  • 24 дек 2025 | 11:16
  • 8493
  • 5