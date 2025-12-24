Ебеньо отправи предупреждение към съперниците си преди Световното по крос-кънтри: Не се страхуваме

Даниел Симиу Ебеньо отправи ясно предупреждение към Джейкъб Киплимо, Бериху Арегави и останалите си конкуренти преди старта при мъжете на Световния шампионат по крос-кънтри, насрочен за 10 януари 2026 г. в Апалачи Риджънъл Парк в Талахаси, Флорида.

Сребърният световен медалист на 10 000 метра е твърдо решен да възстанови доминацията на Кения в тази дисциплина. Страната за последно стъпи на подиума през 2017 г., когато Джефри Камворор триумфира в Кампала, Уганда.

Оттогава насам угандийците Джейкъб Киплимо и Джошуа Чептегей властват в дисциплината, но Ебеньо ясно заяви, че възнамерява да оспори тяхното господство.

Тъй като в богатата му визитка все още липсва медал от крос-кънтри, Даниел Симиу Ебеньо е нетърпелив да направи силно изявление на световната сцена на шампионата догодина.

В изказване преди световния форум Даниел Симиу заяви, че предстоящото предизвикателство е нещо повече от сблъсък с елитни съперници. Той обясни, че отборът ще бъде воден и от дълбоко чувство за национална отговорност, когато застане на старта.

Атлетът изрази увереност в подготвителния етап, като отбеляза, че подготовката е била щателна и че състезателите са напълно запознати с изискванията, които вероятно ще срещнат по трасето.

Даниел Симиу Ебеньо добави, че моралът в лагера е висок и всеки разбира какво се изисква, когато представя страната си на световно събитие.

"Няма да се състезаваме само срещу най-добрите атлети в света, но и ще носим духа на Кения на раменете си“, каза той. "Щастливи сме... тренировките бяха страхотни и ни показаха всяко препятствие, което ще има. Отборът е готов да се състезава с дисциплина, смирение и упорит труд. Призоваваме всички кенийци да се молят за нас, за да донесем победата у дома.“

Даниел Симиу добави, че завръщането му в националния отбор идва след период на лична отдаденост и интензивна подготовка, което го е накарало да се чувства мотивиран и благодарен, че отново ще представя страната си.

Той сподели, че паузата от отбора е направила тази възможност още по-значима и добави, че този път подходът му е по-премерен, с акцент върху вземането на правилните решения както в тренировките, така и по време на състезанието.

Според него целта е най-накрая да добави към списъка си с постижения и отличие от крос-кънтри – нещо, което според него липсва в кариерата му.

Симиу призна, че конкуренцията ще бъде силна, като изтъкна, че се очаква на старта да застанат някои от най-успешните бегачи на дълги разстояния в света, но подчерта, че тяхното присъствие не го плаши.

"Бях дисциплиниран и тренирах усилено, и съм щастлив да се завърна в отбора на Кения. Мина доста време“, добави Даниел Симиу Ебеньо. "Този път искам да работя умно и да донеса медал у дома, защото ми липсва отличие от крос-кънтри. Знаем, че Джейкъб ще бъде там, Арегави също ще бъде там и той не е лесен съперник, но ние не се страхуваме и нека най-добрият победи.“