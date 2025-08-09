Популярни
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 метра с препятствия на Евро 2025

  • 9 авг 2025 | 11:43
  • 123
  • 0
Ива Деливерска намери място на полуфиналите на 100 метра с препятствия на европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере. Българката завърши четвърта в своята серия, като записа време 13.87 секунди, което и осигури директно класиране за полуфиналите.

Състезателката на Любомира Бръмбарова ще се бори за място на финала утре.

Деливерска спечели титлата на Балканиадата преди месец с резултат 13.65, а на Европейския младежки олимпийски фестивал остана 4-а с нов национален рекорд за девойка младша възраст - 13.41.

