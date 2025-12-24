Олимпийският шампион на Пакистан Аршад Надийм ще присъства на Световната спортна среща на върха в Дубай

Спортната общност в Пакистан има нов повод за гордост, след като олимпийският златен медалист в хвърлянето на копие Аршад Надийм получи покана за участие в Световната спортна среща на върха. Престижното събитие ще се проведе в Дубай на 29 и 30 декември.

Надийм ще бъде единственият пакистански атлет на събитието, което събира водещи спортисти, спортни функционери и глобални заинтересовани страни, за да почетат постиженията в спорта и да обсъдят неговото бъдеще.

Сред останалите високопоставени участници се открояват имената на бившия шампион на UFC Хабиб Нурмагомедов, боксовата икона Мани Пакиао, тенис величията Новак Джокович, Серина Уилямс и Саня Мирза, звездата от NFL Реджи Буш, както и футболните легенди Роналдо Назарио и Паоло Малдини.

28-годишният копиехвърляч се превърна в национален герой, след като спечели олимпийско злато на Игрите в Париж 2024, слагайки край на дългото чакане на Пакистан за олимпийски медал в леката атлетика. Високият 191 сантиметра Надийм грабна титлата със зашеметяващ олимпийски рекорд от 92.97 метра. Неговите постижения включват още златен медал от Игрите на Британската общност, сребро от Световното първенство по лека атлетика и бронз от Азиатските игри.

През 2025 г. Надийм продължи да затвърждава своята репутация, състезавайки се на най-високо световно ниво. Той добави още едно злато към колекцията си, печелейки титлата в хвърлянето на копие на 35-ите Национални игри с постижение от 81.81 метра.

Снимки: Gettyimages