Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Олимпийският шампион на Пакистан Аршад Надийм ще присъства на Световната спортна среща на върха в Дубай

Олимпийският шампион на Пакистан Аршад Надийм ще присъства на Световната спортна среща на върха в Дубай

  • 24 дек 2025 | 15:29
  • 241
  • 0
Олимпийският шампион на Пакистан Аршад Надийм ще присъства на Световната спортна среща на върха в Дубай

Спортната общност в Пакистан има нов повод за гордост, след като олимпийският златен медалист в хвърлянето на копие Аршад Надийм получи покана за участие в Световната спортна среща на върха. Престижното събитие ще се проведе в Дубай на 29 и 30 декември.

Надийм ще бъде единственият пакистански атлет на събитието, което събира водещи спортисти, спортни функционери и глобални заинтересовани страни, за да почетат постиженията в спорта и да обсъдят неговото бъдеще.

Сред останалите високопоставени участници се открояват имената на бившия шампион на UFC Хабиб Нурмагомедов, боксовата икона Мани Пакиао, тенис величията Новак Джокович, Серина Уилямс и Саня Мирза, звездата от NFL Реджи Буш, както и футболните легенди Роналдо Назарио и Паоло Малдини.

28-годишният копиехвърляч се превърна в национален герой, след като спечели олимпийско злато на Игрите в Париж 2024, слагайки край на дългото чакане на Пакистан за олимпийски медал в леката атлетика. Високият 191 сантиметра Надийм грабна титлата със зашеметяващ олимпийски рекорд от 92.97 метра. Неговите постижения включват още златен медал от Игрите на Британската общност, сребро от Световното първенство по лека атлетика и бронз от Азиатските игри.

През 2025 г. Надийм продължи да затвърждава своята репутация, състезавайки се на най-високо световно ниво. Той добави още едно злато към колекцията си, печелейки титлата в хвърлянето на копие на 35-ите Национални игри с постижение от 81.81 метра.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Алмгрен се завръща във Валенсия с мисъл за нов рекорд

Алмгрен се завръща във Валенсия с мисъл за нов рекорд

  • 24 дек 2025 | 13:29
  • 298
  • 0
Кошчак атакува световен рекорд до края годината

Кошчак атакува световен рекорд до края годината

  • 24 дек 2025 | 12:19
  • 1006
  • 0
Кения се цели в смесената щафета 4х100 метра за Световното първенство в Габороне

Кения се цели в смесената щафета 4х100 метра за Световното първенство в Габороне

  • 24 дек 2025 | 11:42
  • 1009
  • 0
Изпълнителният директор на Enhanced Games: Смятат ни за лоши

Изпълнителният директор на Enhanced Games: Смятат ни за лоши

  • 24 дек 2025 | 11:27
  • 1024
  • 0
Фейт Кипиегон очерта два основни приоритета за сезон 2026

Фейт Кипиегон очерта два основни приоритета за сезон 2026

  • 24 дек 2025 | 11:07
  • 352
  • 0
Елиуд Кипчоге отговори на критиците, които твърдят, че се натоварва прекомерно

Елиуд Кипчоге отговори на критиците, които твърдят, че се натоварва прекомерно

  • 24 дек 2025 | 10:31
  • 1520
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

  • 24 дек 2025 | 10:59
  • 7449
  • 57
Смях и шеги през 2025 година

Смях и шеги през 2025 година

  • 24 дек 2025 | 12:42
  • 6456
  • 5
Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

  • 24 дек 2025 | 14:01
  • 2726
  • 6
Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

  • 24 дек 2025 | 13:48
  • 2667
  • 13
Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

  • 24 дек 2025 | 11:19
  • 5113
  • 43
Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

  • 24 дек 2025 | 11:16
  • 8486
  • 5