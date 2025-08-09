Страхотен финален спринт донесе европейска титла за Румъния на 400 м/пр

Александра Стефания Уца направи изключителен финален спринт на последната права и спечели европейската титла на 400 метра с препятствия при девойките на континенталния шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години. 17-годишната румънка изпревари с 1 стотна от секундата голямата фаворитка за титлата Мета Тумба. Уца грабна златото с нов рекорд на шампионатите от 55.55 секунди.

Тумба завърши втора с нов национален рекорд на Франция от 55.56 сек. Естонката Виола Хембридж също завърши с нов национален рекорд за девойки под 20 г. от 56.71 сек, след като извоюва бронза.

Нов рекорд на шампионатите имаше и на 400 м/пр при юношите. Постави го чехът Михал Рада, който спечели титлата с нов национален рекорд за юноши от 48.78 сек. Далеч зад него с нов национален рекорд на Испания при 20-годишните завърши испанецът Икер Морено - 49.66 сек. Бронзовото отличие на 400 м/пр при юношите грабна друг представител на Чехия Марек Вана с личен рекорд от 50.46 сек.

Снимки: Gettyimages