Ноа Лайлс: Защо един златен медал не е достатъчен след ерата на Юсейн Болт

Американският спринтьор Ноа Лайлс разкри, че неуморният му стремеж към медали е воден от необходимостта да изгради свое собствено наследство и да издигне спорта в епохата след Юсейн Болт.

Лайлс, който успешно защити титлите си на 200 метра и в щафетата 4х100 метра на Световното първенство през 2025 г., е твърдо решен да "остави своя собствена следа“ в спорта.

Четвъртата му поредна световна титла на 200 метра го поставя в елитна компания, превръщайки го във втория мъж след Юсейн Болт, постигнал този успех.

Това се случва след звездния му сезон през 2023 г., когато той бе коронясан за най-бързия мъж на планетата с победи на 100 м, 200 м и в щафетата 4х100 метра.

Впоследствие Ноа Лайлс влезе в Олимпийските игри в Париж през 2024 г. като явен фаворит, но се сблъска с трудна кампания. Той спечели златото на 100 метра с минимална разлика от едва пет хилядни от секундата пред Кишейн Томпсън, но трябваше да се задоволи с бронз на 200 метра, докато се бореше с болест.

Настоящият сезон също започна бавно за шампиона, с ранни загуби от Облик Севил, преди той да преоткрие доминиращата си форма през юли, което кулминира в успеха му на Световното първенство през 2025 г.

В скорошно интервю за CNBC-TV18 Ноа Лайлс разясни мотивацията си, подчертавайки необходимостта от изграждане на уникално наследство, за да завладее публиката и да издигне леката атлетика.

"Всичко е въпрос на твоята причина. Моята беше отново да трансформирам спорта. Знаейки, че един медал не е достатъчен, особено когато идваш веднага след ерата на Болт. Така че, да, трябва да оставиш своя собствена следа“, обясни Лайлс.

"Трябва да създадеш свое собствено пътуване. Трябва да проправиш свой собствен път и постоянно да вървиш напред, знаейки, че само защото си спечелил първия, не означава нищо. Знаете, че човешкото внимание е много краткотрайно.“

Докато Лайлс продължава да трупа титли, световните рекорди на Болт на 100 и 200 метра остават еталон за спринтьорите по целия свят.

Интензивният натиск на елитните състезания може да повлияе на психичното здраве на всеки спортист, а Лайлс открито говори за собствения си опит.

Често в светлината на прожекторите заради своите постижения и откровени коментари, той се е сблъсквал с обществен контрол през цялата си кариера.

По време на медийна среща миналия декември Ноа Лайлс отдаде заслуженото на своя вътрешен кръг от хора за това, че го държат здраво стъпил на земята и го карат да носи отговорност. Той подчерта, че цени тяхната обратна връзка и не се влияе от мненията на външни хора.

Наскоро Лайлс беше международен посланик на маратона Bajaj Pune Marathon 2025 в Индия – събитие, което той промотира заедно с ямайската спринтьорска икона Шели-Ан Фрейзър-Прайс, за да подкрепи приобщаването и да вдъхнови ново поколение атлети.

