Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Собствениците на Нюкасъл ясно заявили пред Исак, че няма никакъв шанс да го продадат

Собствениците на Нюкасъл ясно заявили пред Исак, че няма никакъв шанс да го продадат

  • 9 авг 2025 | 13:46
  • 1176
  • 1
Собствениците на Нюкасъл ясно заявили пред Исак, че няма никакъв шанс да го продадат

Собствениците на Нюкасъл са съобщили на Александър Исак категоричната си позиция, че шведът няма да бъде продаден през това лято, твърди “Дейли Телеграф”. Както е известно, голмайсторът на “свраките” настоява за трансфер в Ливърпул, а Нюкасъл вече отхвърли оферта на мърсисайдци в размер на 110 милиона паунда плюс бонуси. Исак в момента тренира сам, а мениджърът на отбора Еди Хау призна, че най-вероятно той няма да бъде върнат в отбора за мача от първия кръг срещу Астън Вила. Очакваше се всеки момент от “Анфийлд” да изпратят нова оферта за Исак, но големите шефове на Нюкасъл от Саудитския публичен инвестиционен фонд (PIF) са твърди, че до края на този прозорец Исак няма да бъде продаден. Дори “свраките” да успеят да привлекат нов нападател, което не им се отдава до момента, тази позиция няма да се промени.

Александър Исак е останал бесен от това решение на собствениците. Предните дни имаше спекулации, че той е готов да подаде официална молба за трансфер, но това едва ли ще промени нещо. Вероятно шведът няма да играе за Нюкасъл до затварянето на прозореца, след което Еди Хау ще го върне в първия отбор.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Педри за амбициите на Барселона, атмосферата в клуба и “Златната топка”

Педри за амбициите на Барселона, атмосферата в клуба и “Златната топка”

  • 9 авг 2025 | 13:24
  • 350
  • 0
Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

  • 9 авг 2025 | 12:46
  • 5686
  • 1
Аморим към феновете на Манчестър Юнайтед: Добре дошли отново, чувстваме се като различен отбор

Аморим към феновете на Манчестър Юнайтед: Добре дошли отново, чувстваме се като различен отбор

  • 9 авг 2025 | 12:32
  • 3002
  • 6
Валенсия удължи договора на ключов млад халф, привлякъл интереса на Манчестър Юнайтед

Валенсия удължи договора на ключов млад халф, привлякъл интереса на Манчестър Юнайтед

  • 9 авг 2025 | 12:16
  • 947
  • 0
Хау: В момента е ясно, че Исак не може да участва в отбора ни, но той има бъдеще в Нюкасъл

Хау: В момента е ясно, че Исак не може да участва в отбора ни, но той има бъдеще в Нюкасъл

  • 9 авг 2025 | 10:50
  • 2694
  • 1
Мареска похвали Естевао и обяви как ще реагира Челси след тежката контузия на Колуил

Мареска похвали Естевао и обяви как ще реагира Челси след тежката контузия на Колуил

  • 9 авг 2025 | 10:22
  • 3209
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

  • 9 авг 2025 | 08:00
  • 11655
  • 114
Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

  • 9 авг 2025 | 10:31
  • 11355
  • 10
Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

  • 9 авг 2025 | 07:30
  • 7356
  • 22
Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

  • 9 авг 2025 | 12:46
  • 5686
  • 1
Нидерландия застава на пътя на България

Нидерландия застава на пътя на България

  • 9 авг 2025 | 07:00
  • 6710
  • 0
„Вабанк“: Ще сложи ли Годой край на кошмара в ЦСКА

„Вабанк“: Ще сложи ли Годой край на кошмара в ЦСКА

  • 9 авг 2025 | 09:30
  • 6222
  • 26