Собствениците на Нюкасъл ясно заявили пред Исак, че няма никакъв шанс да го продадат

Собствениците на Нюкасъл са съобщили на Александър Исак категоричната си позиция, че шведът няма да бъде продаден през това лято, твърди “Дейли Телеграф”. Както е известно, голмайсторът на “свраките” настоява за трансфер в Ливърпул, а Нюкасъл вече отхвърли оферта на мърсисайдци в размер на 110 милиона паунда плюс бонуси. Исак в момента тренира сам, а мениджърът на отбора Еди Хау призна, че най-вероятно той няма да бъде върнат в отбора за мача от първия кръг срещу Астън Вила. Очакваше се всеки момент от “Анфийлд” да изпратят нова оферта за Исак, но големите шефове на Нюкасъл от Саудитския публичен инвестиционен фонд (PIF) са твърди, че до края на този прозорец Исак няма да бъде продаден. Дори “свраките” да успеят да привлекат нов нападател, което не им се отдава до момента, тази позиция няма да се промени.

Александър Исак е останал бесен от това решение на собствениците. Предните дни имаше спекулации, че той е готов да подаде официална молба за трансфер, но това едва ли ще промени нещо. Вероятно шведът няма да играе за Нюкасъл до затварянето на прозореца, след което Еди Хау ще го върне в първия отбор.

