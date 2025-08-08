Уиса натиска за трансфер в Нюкасъл, "свраките" започнаха преговори и с Коло Муани

Ръководството на Нюкасъл продължава да влага всичките си усилия в привличането на нов нападател. След като изпусна няколко от набелязаните играчи, последният от които Бенямин Шешко, предпочел Манчестър Юнайтед, клубът от "Сайнт Джеймсис Парк" води активни преговори с няколко офанзивни футболисти. Според Фабрицио Романо разговорите с Брентфорд за Йоан Уиса продължават, а самият футболист се опитва да форсира трансфера си в Нюкасъл. Изчаква се само Брентфорд да завърши трансфера на Данго Уатара от Борнемут, който трябва да го замести на върха на атаката в състава на "пчеличките".

🚨⚪️⚫️ Yoane Wissa, pushing now to join Newcastle as negotiations between clubs are underway.



Brentford are working on Ouattara deal and that can open doors for Wissa’s exit, as @SkySports_Keith reports.



Wissa keeps pushing to join #NUFC. pic.twitter.com/VpxDnx2nD6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025

Флориан Плетенберг по същото време съобщава, че Нюкасъл вече води разговори и с нападателя на Пари Сен Жермен Коло Муани, който през миналия сезон игра под наем в Ювентус и "бианконерите" правят неуспешни до момента опити да го вземат за постоянно.

По-рано днес "Ди Атлетик" пък информира, че Нюкасъл обмисля оферта за голмайстора на Порто Саму Омородион. Николас Джаксън, Оли Уоткинс и Гонсало Рамош също са в списъка на "свраките".

Ливърпул продължава да чака клубът от "Сейнт Джеймсис Парк" да привлече нов нападател, за да отправи втората си оферта за Александър Исак.

🚨⚫️⚪️ BREAKING | Newcastle United have opened negotiations with Randal Kolo Muani!



The 26 y/o is now high on Newcastle’s shortlist after their move for Benjamin Sesko fell through. While #NUFC are exploring other options, Kolo Muani is a concrete target. Contract with Paris… pic.twitter.com/MZJraDtALD — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 8, 2025

