Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Александър Исак няма да играе за Нюкасъл в контролите през уикенда

Александър Исак няма да играе за Нюкасъл в контролите през уикенда

  • 7 авг 2025 | 19:18
  • 596
  • 0
Александър Исак няма да играе за Нюкасъл в контролите през уикенда

Нападателят Александър Исак няма да играе в контролите на Нюкасъл през уикенда, съобщава Daily Mail. "Свраките" ще бъдат домакини на Еспаньол в петък и на Атлетико Мадрид в събота.

Исак тренира отделно от своите съотборници от началото на седмицата и това бе решение на мениджъра Еди Хау.

Ако напусне Нюкасъл, Исак почти със сигурност ще заиграе за Ливърпул, чиято първа оферта на стойност 110 милиона паунда бе отхвърлена от "свраките". Мърсисайдци обаче договориха с Ал-Хилал изходящ трансфер на Дарвин Нунес и скоро ще отправят втора оферта за шведския национал.

Според Фабрицио Романо мърсисайдци няма да загубят интереса си към шведа до самия край на летния трансферен прозорец. Неговата позиция, че повече не иска да играе за Нюкасъл и желае да продължи кариерата си на "Анфийлд".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Айнтрахт официално се подсили с японски национал

Айнтрахт официално се подсили с японски национал

  • 7 авг 2025 | 13:52
  • 1198
  • 1
Артета разкритикува наивните грешки в защита на Арсенал

Артета разкритикува наивните грешки в защита на Арсенал

  • 7 авг 2025 | 13:31
  • 1679
  • 0
От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

  • 7 авг 2025 | 12:56
  • 12909
  • 6
Лос Анджелис представи официално Сон

Лос Анджелис представи официално Сон

  • 7 авг 2025 | 11:28
  • 3115
  • 0
От Ман Юнайтед искат халф от Премиър лийг, Брайтън му постави висока цена

От Ман Юнайтед искат халф от Премиър лийг, Брайтън му постави висока цена

  • 7 авг 2025 | 10:59
  • 9731
  • 9
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 13541
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Сабах

11-те на Левски и Сабах

  • 7 авг 2025 | 19:49
  • 2183
  • 0
Кауно Жалгирис 0:0 Арда (Кърджали), директен червен картон за играч на домакините

Кауно Жалгирис 0:0 Арда (Кърджали), директен червен картон за играч на домакините

  • 7 авг 2025 | 19:35
  • 12945
  • 40
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 11767
  • 18
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 12785
  • 11
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 18859
  • 12
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

  • 7 авг 2025 | 17:35
  • 7561
  • 15