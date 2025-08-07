Александър Исак няма да играе за Нюкасъл в контролите през уикенда

Нападателят Александър Исак няма да играе в контролите на Нюкасъл през уикенда, съобщава Daily Mail. "Свраките" ще бъдат домакини на Еспаньол в петък и на Атлетико Мадрид в събота.

Исак тренира отделно от своите съотборници от началото на седмицата и това бе решение на мениджъра Еди Хау.

Ако напусне Нюкасъл, Исак почти със сигурност ще заиграе за Ливърпул, чиято първа оферта на стойност 110 милиона паунда бе отхвърлена от "свраките". Мърсисайдци обаче договориха с Ал-Хилал изходящ трансфер на Дарвин Нунес и скоро ще отправят втора оферта за шведския национал.

Според Фабрицио Романо мърсисайдци няма да загубят интереса си към шведа до самия край на летния трансферен прозорец. Неговата позиция, че повече не иска да играе за Нюкасъл и желае да продължи кариерата си на "Анфийлд".

🚨🔴 Liverpool mantain their focus on Alexander Isak for the final weeks of the summer window.



New proposal, ready to be submitted if Newcastle open doors to the move.



Isak mantains his position; he doesn’t want to play or stay at Newcastle, he wants to leave and join #LFC. pic.twitter.com/CDnN8Ysl84 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025