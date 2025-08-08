Гласнер: Това е шанс да се мерим с шампионите, Ливърпул показва голяма амбиция

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер говори преди неделния сблъсък за "Къмюнити Шийлд" срещу Ливърпул. Австриецът коментира жалбата на клуба пред КАС заради изваждането му от Лига Европа, пасивността на трансферния пазар и качествата на съперника.

"Не можем да повлияем на решението на УЕФА. Не можем да повлияем на решението на КАС. Играчите се справиха много добре в предсезонната подготовка. Ще приемем окончателното решение. Това е единственото нещо, което можем да направим.

Като треньор и играчи, ние можем само да се подготвим. Но определено ще играем в четири състезания и добрата подготовка е единственото нещо, което можем да направим. Кристъл Палас иска да играе европейски футбол. Искаме да участваме в четири турнира, да се изкачим в класирането на Висшата лига и да повторим успеха от миналия сезон.

Ако трябва да играем в Лигата на конференциите, ще се чувстваме все едно сме наказани. От друга страна, завършихме на седмо място в Премиър лийг, което би ни пратило директно в Лигата на конференциите. Надяваме се все пак да ни върнат в Лига Европа, защото не сме направили нищо лошо.

В тази ситуация определено се нуждаем от поне две нови попълнения - в атака и в защита. Навсякъде другата имаме достатъчно дълбочина и добро качество. Бяхме доста пасивни през трансферния прозорец. Трябва да добавим няколко играчи, за да сме готови за всички състезания.

Ливърпул е топ отбор. Този мач е шанс да спечелиш трофеи и да се конкурираш с шампиона. Искаме да покажем, че сме способни да се конкурираме с всеки отбор.

В Ливърпул се случи най-тежкото нещо със смъртта на Диого Жота и брат му. Тогава видяхме колко маловажни са резултатите, трансферите и всичко останало. И "Къмюнити Шийлд" ще бъде първият официален мач след това.

Ливърпул показа амбиции на трансферния пазар. Ако си шампион и след това инвестираш толкова пари и привличаш топ играчи с ясен профил, това просто показва тяхната амбиция".

Гласнер добави, че Еди Нкетия ще пропусне около осем седмици, като освен това заяви, че няма нищо вярно в слуховете, че Палас иска да вземе Рахийм Стърлинг. Запитан за това дали Еберечи Езе, към когото Арсенал проявява силен интерес, ще остане на "Селхърст Парк" и през следващия сезон, австриецът отговори: "Със сигурност ще играе в неделя".