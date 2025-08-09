Хау: В момента е ясно, че Исак не може да участва в отбора ни, но той има бъдеще в Нюкасъл

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау за пореден път трябваше да отговаря на въпроси за звездата на тима - Александър Исак. Както е известно, шведският нападател иска да напусне и да премине в Ливърпул, като в резултат на това тренира отделно от своите съотборници.

Исак не игра при равенството на Нюкасъл вчера в приятелския мач с Еспаньол (2:2), като няма да бъде на разположение и в контролата с Атлетико Мадрид днес. Самият Хау каза след мача с тима от Барселона: “В момента е ясно, че Исак не може да участва в отбора. Той е тук, така че, разбира се, има бъдеще в Нюкасъл. От наша гледна точка, бихме искали да го имаме отново в отбора, но ситуацията трябва да е подходяща, за да се случи това.

🚨 Eddie Howe on Alexander Isak situation:



🗣️ “We’ve had discussions & it’s clear at the moment we can’t have him involved with the group.

🗣️ “I don’t know how long that will be for. It’s clear I can’t involve him with the team at the moment.

🗣️ “He is training later than the… pic.twitter.com/hkLM1NFhxH — Keith Downie (@SkySports_Keith) August 8, 2025

Не знам колко време ще продължи това. Ясно е, че в момента не мога да го включа в отбора. Той тренира по-късно от останалата част от тима. Имаше разговори след турнето. Не мисля, че са предприети дисциплинарни мерки. Той няма проблеми с физическата си форма. Съзнавам, че в отбора има усещане, че има нещо, което не е в полза на групата”.

Хау обясни още не очаква ситуацията да се разреши преди началото на сезона другия уикенд. „Бих искал Алекс да играе днес, бих искал да тренира утре. Бихме искали играчът да бъде с нас – нека да бъда напълно ясен. Няма част от мен, която да не иска този резултат. Но не виждам това да се промени преди мача с Астън Вила, предвид настоящата ситуация, в която се намираме“.

Уиса натиска за трансфер в Нюкасъл, "свраките" започнаха преговори и с Коло Муани

На въпрос дали не може Нюкасъл просто да откаже да продаде звездата си, Хау отговори: “Не мисля, че е толкова просто, иначе щяхме да го направим отдавна. Не мисля, че в момента сме в положение да го направим.Не искам да влизам в прекалено много подробности, защото не мисля, че е правилно. Мисля, че казах достатъчно“.

Междувременно Нюкасъл продължава усилията си да привлече нов нападател, след като Бенямин Шешко бе поредният, който отряза “свраките” и избра да премине в Манчестър Юнайтед. “Джордитата” опитват да привлекат Йоан Уиса от Брентфорд, като други имена като Рандал Коло Муани, Николас Джаксън и Саму Омородион също са сред спряганите за трансфер.

Следвай ни:

Снимки: Imago