Слот не пожела да говори за Исак и нов централен защитник, но подчерта, че Ливърпул продължава да следи пазара

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот не пожела да коментира въпросите с евентуалното привличане на Александър Исак или Марк Геи. Двамата са свързвани упорито с мърсисайдци, а след като шампионите договориха продажбата на Дарвин Нунес в Ал-Насър, английските медии предполагат, че Ливърпул ще отправи нова оферта за нападателя на Нюкасъл. Слот увери, че е доволен от състава, който има в момента, но въпреки това клубът продължава да следи всички възможности на пазара.

"Както знаете, никога не говоря за играчи, които не са наши. Мога да говоря за Юго, когото привлякохме наскоро. Щастливи сме от състава, който имаме. Да, има играчи, които напускат, но също така привлякохме нови футболисти, а и младите се справят добре. Дарвин вероятно ще се тръгне, но документите все още не са подписани, така че трябва да изчакаме още няколко дни.

Мисля, че вече имаме много атакуваща сила в отбора си. Гакпо, Киеза, Екитике, Салах, Виртц, Фримпонг, имаме опции. Но също така следим и пазара.

Определено мислим и за Купата на Африка. Отчасти това е причината да привлечем Фримпонг, защото може да играе и като дясно крило. Максимум шест мача без Мо, но това е много във Висшата лига. Джереми може да играе там, но не е единствената опция.

Имаме много опции с играчи, които могат да изпълняват ролята на централен защитник. Забравяте Джо Гомес. За съжаление, в момента той има лека контузия, но скоро ще се завърне в отбора. Наистина съм доволен от играчите, които имаме, а имаме много футболисти, които могат да играят на тази позиция", заяви Слот.

Нидерландецът се изказа ласкаво за отбора на Кристъл Палас, срещу който в неделя Ливърпул излиза в спор за трофея "Къмюнити Шийлд".

"Хубаво е, ако можеш да започнеш сезона, като спечелиш нещо. Имаме шанс да го направим, но се изправяме срещу труден съперник, какъвто е Кристъл Палас. Те показаха колко е трудно да ги победиш в един мач. В неделя един гол ще струва много".

Младите Рио Нгумоа и Трей Ниони впечатлиха по време на предсезонната подготовка и очакванията са през новия сезон да получават все повече минути.

"Рио Нгумоа и Трей Ниони имат невероятен шанс да работят и да бъдат около играчи като Вирджил ван Дайк и Мо Салах всеки ден, за да видят какво те правят, за да бъдат готови да играят на ниво на всеки три дни. Това е стъпка, която тези играчи трябва да предприемат, и това е напълно нормално. Искаме да ги развием по най-добрия възможен начин, но също така трябва да се грижим за тях. Наясно сме с това", коментира нидерландецът.

Относно състоянието на Алексис Мак Алистър, който лекуваше контузия и игра по-малко в контролите досега, Слот заяви следното:

"Алексис Мак Алистър ще бъде в състава. Той беше аут за повече от два месеца. Тренира с нас, игра 30 минути, след това 45 минути... Възможно е да започне като титуляр, но не и да играе 90 минути".