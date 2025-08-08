Популярни
  Нюкасъл обмисля оферта за Саму

Нюкасъл обмисля оферта за Саму

  • 8 авг 2025 | 16:03
Нюкасъл обмисля оферта за Саму

Нападателят на Порто Саму Омородион Агехова е поредния вариант за атаката на Нюкасъл, твърди Дейвид Орнстийн от "Ди Атлетик". Според източника все още "свраките" не са отправили официално запитване и няма гаранции, че подобен трансфер може да се осъществи, но 21-годишният испанец е една от малкото останали възможности за Нюкасъл, който вече изпусна редица нападатели от списъка си, последният от които бе Бенямин Шешко. Клубът продължава да търси нов играч за върха на атаката, като се има предвид, че бъдещето на Александър Исак не е никак сигурно и шведът иска трансфер в Ливърпул. Николас Джаксън (Челси), Йоан Уиса (Брентфорд) и Йорген Странд Ларсен (Уулвърхамптън) са другите възможности за клуба от "Сейнт Джеймис Парк".

Саму отбеляза 27 гола в 45 мача в дебютния си сезон за Порто. Той има договор до 2029 година с освобождаваща клауза в размер на 100 милиона евро. През миналото лято Челси бе договорил нападателя с Атлетико Мадрид, но трансферът пропадна в последния момент и впоследствие той се озова в Порто.

