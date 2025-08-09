Популярни
  3. Мареска похвали Естевао и обяви как ще реагира Челси след тежката контузия на Колуил

Мареска похвали Естевао и обяви как ще реагира Челси след тежката контузия на Колуил

  • 9 авг 2025 | 10:22
Мареска похвали Естевао и обяви как ще реагира Челси след тежката контузия на Колуил

Мениджърът на Челси Енцо Мареска бе доволен от победата на своя тим над Байер (Леверкузен) с 2:0 в приятелска среща. Той похвали новото попълнение Естевао, който вкара едно от попаденията, като говори и за селекцията в отбора, ососено след тежката контузия на основния бранител Ливай Колуил.

Естевао впечатли в дебюта си за Челси
Естевао впечатли в дебюта си за Челси

“Много съм доволен от представянето, особено след като тренирахме заедно само три или четири дни. Нямаме време за предсезонна подготовка. Имаме още един мач в неделя”, започна италианецът.

“Той (Естевао) е много, много млад. Със сигурност той ще помогне на тима, фантастичен играч е. Приоритет за мен е да заздравим защитата, защото Леви Колуил е фантастичен играч. Това, което постигнахме през миналия сезон е и заради него. Обичам го и ще липсва. Ще видим какво ще се случи", каза още Мареска.

Челси играе в неделя с Милан последния си приятелски мач преди началото на сезона. На 17 август “сините” стартират кампанията в Премиър лийг с лондонско дерби с Кристъл Палас.

Снимки: Imago

