Контузия на Колуил може да форсира Челси за пореден трансфер

Талантливият бранител на Челси Ливай Колуил е получил контузия по време на първата тренировка, с която отборът стартира подготовката за новия сезон. Световният клубен шампион започна занимания в понеделник, след като получи по-дълга почивка след триумфа си в САЩ. Още в първото занимание Колуил е получил травма, която е притеснила щаба. Защитникът е бил изпратен на скенер във вторник, но все още се чакат резултатите. Според английските медии на "Стамфорд Бридж" се притесняват, че проблемът може да бъде сериозен, което пък може да принуди клуба по спешност да се опита да привлече още един играч на този пост.

Днес Мареска коментира ситуацията по следния начи: "Имахме проблем през последните два дни с Колуил. Още не знаем колко ще отсъства. Ще видим. Надяваме се да не е толкова дълго, но това със сигурност е проблем за нас. Трябва да изчакаме. Това се случи в последните минути на първата тренировка в понеделник. Той усети нещо, но както казах, трябва да изчакаме, за да разберем колко е сериозно".

Запитан дали клубът ще се опита да привлече негов заместник, италианецът заяви: "Зависи. Първо трябва да разберем колко време ще отсъства. Знаем колко важен беше за нас Ливай през миналата година. Говорих с него вчера и му казах, че ако постигнем това, което постигнахме миналия сезон, това ще е и благодарение на него - а той беше основен играч за нас".

През миналата кампания Колуил изигра 43 мача за Челси във всички турнири.

Челси вече привлече Йорел Хато от Аякс за 37 милиона паунда, но 19-годишният нидерландец все още няма опит в Премиър лийг.

Следвай ни:

Снимки: Imago