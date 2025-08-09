Естевао впечатли в дебюта си за Челси

Челси победи с 2:0 Байер (Леверкузен) в приятелски мач. Попаденията отбелязаха бразилците Естевао и Жоао Педро, които за първи път се показаха пред публиката на "сините" на "Стамфорд Бридж". И докато Жоао Педро вече взе участие на Световното клубно първенство, спечелено от отбора на Енцо Мареска, то Естевао дебютира за новия си тим и имаше нужда само от 18 минути, за да се разпише.

18-годишното бразилско крило, привлечен от Палмейрас за 29 млн. паунда, демонстрира защо Челси направи всичко възможно, за да го има в състава си. Младокът впечатли със светкавична скорост и бързи финтове, като определено беше най-добрият на терена.

Лиъм Делап започна на върха на атаката, но игра слабо, а появилият се вместо него Жоао Педро създаде много повече проблеми на защитата на Леверкузен и в края на срещата вкара гол. Въпреки че подновиха тренировки едва преди няколко дни, "сините" изглеждаха много по-свежи от противника си. Естевао действаше по десния фланг, а Коул Палмър и Тайрик Джордж допълваха офанзивното трио зад Делап.

Палмър нацели напречната греда, а Естевао беше на точното място и направи добавка за 1:0. В хода на двубоя бившият защитник на Ливърпул Джаръл Куанса едва не контузи Палмър с грубо влизане. В игра за лондочани влезе и най-новото попълнение Йорел Хато, който замени Марк Кукурея като ляв бек на почивката.

Джейми Байноу-Гитенс също се включи силно за Челси. Домакините създадоха много повече положения и логично отбелязаха втори гол. Негов автора стана Жоао Педро в последните секунди.

Втората и залкючителна проверка на. Челси преди старта на сезона в Премиър лийг е срещу Милан в неделя.

