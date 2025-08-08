Бърнли привлече Армандо Броя

Популярни
  8 авг 2025 | 19:21
Бърнли официално обяви трансфера на Армандо Броя от Челси. Според "Скай спортс" лондончани ще получат за албанския национал 10 милиона паунда плюс още пет под формата на бонуси. Фабрицио Романо твърди, че общата стойност на сделката е 20 милиона паунда. Това е втори играч на Челси, когото новакът в Премиър лийг привлича през тази седмица, след като преди няколко дни Бърнли взе и Лесли Угочукву.

Броя подписа договор за пет години.

"Наистина съм развълнуван да бъда тук като играч на Бърнли. Това е наистина позитивен момент да се присъединя към този клуб преди началото на новия сезон във Висшата лига. Нямам търпение да започна. Чувствам се добре, готов съм и съм развълнуван от предизвикателството да играя за този клуб. Вече усещам подкрепата на феновете на Бърнли – мога да ви кажа на всички, че ще давам всичко от себе си всеки път, когато облека фланелката", заяви Броя пред сайта на новия си клуб.

