  • 8 авг 2025 | 12:21
Гарначо се разбра с Челси, Манчестър Юнайтед назова цената си

Крилото на Манчестър Юнайтед Алехандро Гарначо е договорил личните си условия с Челси и чака двата клуба да се споразумеят за цената му, информира Фабрицио Романо. Още вчера повечето медии на Острова разкриха, че лондончани са започнали официални преговори с "червените дяволи". "Би Би Си" допълва, че от "Олд Трафорд" са обявили, че искат около 50 милиона паунда за аржентинеца. Това означава, че Манчестър Юнайтед е намалил изискванията си, защото в края на сезона се твърдеше, че клубът го оценява на 70 милиона.

Рубен Аморим вече е информирал Гарначо, че няма бъдеще в отбора. От "Олд Трафорд" смятат, че големият проблем на иначе талантливия футболист е неговият характер. Според "Дейли Мейл" от "Стамфорд Бридж" са извършили своята проучвателна дейност по тази тема, но не смятат, че Гарначо ще има проблеми от това естество.

Аржентинецът изигра общо 144 мача за Юнайтед, като отбеляза 26 гола и направи 22 асистенции.

Челси вече привлече две крила през това лято - Джейми Гитенс и Естевао. Лондончани продължават да преговарят и за Чави Симонс, който също може да изпълнява тази роля.

