Основен бранител на Челси бе опериран, пропуска по-голямата част от сезона

Бранителят на Челси Ливай Колуил е бил опериран, след като стана ясно, че има скъсани предни кръстни връзки. 22-годишният англичанин получи травмата си в края на първата тренировка, с която отборът стартира подготовката за новия сезон. Световният клубен шампион започна занимания в понеделник, след като получи по-дълга почивка след триумфа си в САЩ. Енцо Мареска коментира, че е разтревожен, но до вчера в клуба все още чакаха резултатите от ядрено-магнитния резонанс, за да разберат колко тежка е травмата му.

Колуил е един от лидерите в защитата на Челси. През миналата кампания той изигра 43 мача за Челси във всички турнири.

Много е вероятно лондончани да се опитат до края на летния трансферен прозорец да привлекат още един защитник, при положение че Колуил ще пропусне по-голямата част от сезона. "Сините" вече взеха Йорел Хато от Аякс за 37 милиона паунда, но 19-годишният нидерландец все още няма опит в Премиър лийг.

Колуил е вторият важен играч от Висшата лига, който получава такава тежка контузия още преди сезонът да е започнал. Вчера Тотнъм потвърди, че Джеймс Мадисън е аут със същата диагноза.

Chelsea FC has released the following update regarding Levi Colwill. — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 7, 2025