  3. Тотнъм е направил неуспешен опит за млад талант, който може да се завърне в Реал Мадрид

  • 7 авг 2025 | 18:18
Тотнъм е направил неуспешен опит за млад талант, който може да се завърне в Реал Мадрид

От Тотнъм са отправили неуспешна оферта в размер на 40 млн. евро за халфа на Комо Нико Пас, твърди Джанлука Ди Марцио.

В италианския тим обаче смятат 20-годишния играч за непродаваем, като са му поставили цена от 70 млн. евро. За да стартират преговори пък ще е необходимо предложение от поне 60 млн. евро. Междувременно, от The Athletic потвърждават за интереса на „шпорите“, но уверяват, че от клуба все още не са изпращали оферта до Комо. Също така изданието напомня, че Реал Мадрид има правото да си върне Пас срещу 9 млн. или 10 млн. евро през следващите две години, след като през това лято решиха да не го правят за 8 млн. Ди Марцио пък допълва, че „лос бланкос“ могат както да изравнят всяка оферта за младия талант, така и да получат 50% от парите при негов трансфер.

От Тотнъм се ориентираха към аржентинския национал, след като стана ясно, че Джеймс Мадисън е скъсал кръстна връзка на дясното си коляно, така че е възможно да пропусне целия предстоящ сезон. В дебютния си сезон за Комо Пас се отчете с 6 гола и 9 асистенции в общо 35 мача, като беше избран за Най-добър млад играч в Серия "А".

Снимки: Gettyimages

