Финалистите в Евро 2025 и ШЛ са с най-много кандидатки за „Златната топка“ при жените

От „Франс Футбол“ обявиха 30-те кандидатки за тазгодишната „Златна топка“ при жените. С най-много представителки на национално ниво са шампионът на Европейското първенство Англия и финалистът Испания с по 6. На клубно ниво отново с по 6 футболистки са носителят на трофея в Шампионската лига Арсенал и победеният на финала в турнира състав на Барселона. Сред кандидатките са двукратните носителки на трофея Айтана Бонмати от Испания, която бе финалистка и най-добър играч на наскоро Евро 2025, както и сънародничката ѝ Алексия Путеяс. В списъка е и ветеранката Марта от Бразилия, която е на 39 години.

Ето кандидатките за най-високото отличие при жените: Санди Балтимор (Франция, Челси), Барбара Банда (Замбия, Прайд д'Орландо), Айтана Бонмати (Испания, Барселона), Люси Бронз (Англия, Челси), Клара Бюл (Германия, Байерн Мюнхен), Мариона Калдентей (Испания, Арсенал), София Канторе (Италия, Ювентус), Стеф Катли (Австралия, Арсенал), Темуа Чавинга (Малави, Канзас Сити), Мелчи Дюморни (Хаити, Олимпик Лион), Емили Фокс (САЩ, Арсенал), Кристиана Джирели (Италия, Ювентус), Естер Гонсалес (Испания, Готам ФК), Каролине Греъм Хансен (Норвегия, Барселона), Патри Гуихаро (Испания, Барселона), Аманда Гутиереш (Бразилия, Палмейрас), Хана Хамптън (Англия, Челси), Перниле Хардер (Дания, Байерн Мюнхен), Линдзи Хипс (САЩ, Олимпик Лион), Клои Кели (Англия, Манчестър Сити), Фрида Леонардсен Маанум (Норвегия, Арсенал), Марта (Бразилия, Прайд д'Орландо), Клара Матео (Франция, Пари ФК), Ева Пайор (Полша, Барселона), Клаудия Пина (Испания, Барселона), Алексия Путеяс (Испания, Барселона), Алесиа Русо (Англия, Арсенал), Йохана Ритинг Канерид (Швеция, Челси), Каролин Уеър (Шотландия, Реал Мадрид), Леа Уилямсън (Англия, Арсенал).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages