Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Европейско първенство W
  3. Финалистите в Евро 2025 и ШЛ са с най-много кандидатки за „Златната топка“ при жените

Финалистите в Евро 2025 и ШЛ са с най-много кандидатки за „Златната топка“ при жените

  • 7 авг 2025 | 18:48
  • 257
  • 0
Финалистите в Евро 2025 и ШЛ са с най-много кандидатки за „Златната топка“ при жените

От „Франс Футбол“ обявиха 30-те кандидатки за тазгодишната „Златна топка“ при жените. С най-много представителки на национално ниво са шампионът на Европейското първенство Англия и финалистът Испания с по 6. На клубно ниво отново с по 6 футболистки са носителят на трофея в Шампионската лига Арсенал и победеният на финала в турнира състав на Барселона. Сред кандидатките са двукратните носителки на трофея Айтана Бонмати от Испания, която бе финалистка и най-добър играч на наскоро Евро 2025, както и сънародничката ѝ Алексия Путеяс. В списъка е и ветеранката Марта от Бразилия, която е на 39 години.

Ето кандидатките за най-високото отличие при жените: Санди Балтимор (Франция, Челси), Барбара Банда (Замбия, Прайд д'Орландо), Айтана Бонмати (Испания, Барселона), Люси Бронз (Англия, Челси), Клара Бюл (Германия, Байерн Мюнхен), Мариона Калдентей (Испания, Арсенал), София Канторе (Италия, Ювентус), Стеф Катли (Австралия, Арсенал), Темуа Чавинга (Малави, Канзас Сити), Мелчи Дюморни (Хаити, Олимпик Лион), Емили Фокс (САЩ, Арсенал), Кристиана Джирели (Италия, Ювентус), Естер Гонсалес (Испания, Готам ФК), Каролине Греъм Хансен (Норвегия, Барселона), Патри Гуихаро (Испания, Барселона), Аманда Гутиереш (Бразилия, Палмейрас), Хана Хамптън (Англия, Челси), Перниле Хардер (Дания, Байерн Мюнхен), Линдзи Хипс (САЩ, Олимпик Лион), Клои Кели (Англия, Манчестър Сити), Фрида Леонардсен Маанум (Норвегия, Арсенал), Марта (Бразилия, Прайд д'Орландо), Клара Матео (Франция, Пари ФК), Ева Пайор (Полша, Барселона), Клаудия Пина (Испания, Барселона), Алексия Путеяс (Испания, Барселона), Алесиа Русо (Англия, Арсенал), Йохана Ритинг Канерид (Швеция, Челси), Каролин Уеър (Шотландия, Реал Мадрид), Леа Уилямсън (Англия, Арсенал). 

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Айнтрахт официално се подсили с японски национал

Айнтрахт официално се подсили с японски национал

  • 7 авг 2025 | 13:52
  • 1197
  • 1
Артета разкритикува наивните грешки в защита на Арсенал

Артета разкритикува наивните грешки в защита на Арсенал

  • 7 авг 2025 | 13:31
  • 1678
  • 0
От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

  • 7 авг 2025 | 12:56
  • 12902
  • 6
Лос Анджелис представи официално Сон

Лос Анджелис представи официално Сон

  • 7 авг 2025 | 11:28
  • 3114
  • 0
От Ман Юнайтед искат халф от Премиър лийг, Брайтън му постави висока цена

От Ман Юнайтед искат халф от Премиър лийг, Брайтън му постави висока цена

  • 7 авг 2025 | 10:59
  • 9725
  • 9
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 13537
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Сабах

11-те на Левски и Сабах

  • 7 авг 2025 | 19:49
  • 1913
  • 0
Кауно Жалгирис 0:0 Арда (Кърджали), директен червен картон за играч на домакините

Кауно Жалгирис 0:0 Арда (Кърджали), директен червен картон за играч на домакините

  • 7 авг 2025 | 19:35
  • 12785
  • 40
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 11523
  • 18
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 12715
  • 11
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 18831
  • 12
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

  • 7 авг 2025 | 17:35
  • 7531
  • 15