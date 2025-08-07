Героят на Реал от клубния Мондиал получи огромно признание

Талантът на Реал Мадрид Гонсало Гарсия, който блесна по време на Световното клубно първенство в САЩ това лято, получи огромно признание. Футболистът, който до скоро се подвизаваше във втория тим на “кралете” и имаше спорадични участия за първия състав, сега бе включен в 25-членния състав на мадридчани за предстоящия сезон. Очаква се и съвсем скоро да получи нов договор с валидност до 2027 г., който ще затвърди мястото му сред титулярите.

Според испанския вестник Marca от Хетафе са се опитали да привлекат младия Гарсия преди Мондиала в САЩ, но “лос бланкос” са отказали да стартират преговори.

Освен договора Гарсия ще получи и друго признание, като от новия сезон ще носи фланелката с номер 9 на гърба си – номер, който са носили най-големите легенди на отбора от испанската столица като Кристиано Роналдо, Карим Бензема, Роналдо Назарио, Уго Санчес, Давор Шукер и Алфредо Ди Стефано.

Нещо, което се очакваше да се случи с някоя от другите солидни фигури в тима, но събитията завиха в неочаквана посока.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Gonzalo García will be Real Madrid’s new number 9️⃣, reports @AlbertoPereiro ⚪️👕 pic.twitter.com/DXFsE9BKfb — 433 (@433) August 5, 2025