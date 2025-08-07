Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Героят на Реал от клубния Мондиал получи огромно признание

Героят на Реал от клубния Мондиал получи огромно признание

  • 7 авг 2025 | 03:48
  • 190
  • 0
Героят на Реал от клубния Мондиал получи огромно признание

Талантът на Реал Мадрид Гонсало Гарсия, който блесна по време на Световното клубно първенство в САЩ това лято, получи огромно признание. Футболистът, който до скоро се подвизаваше във втория тим на “кралете” и имаше спорадични участия за първия състав, сега бе включен в 25-членния състав на мадридчани за предстоящия сезон. Очаква се и съвсем скоро да получи нов договор с валидност до 2027 г., който ще затвърди мястото му сред титулярите.

Според испанския вестник Marca от Хетафе са се опитали да привлекат младия Гарсия преди Мондиала в САЩ, но “лос бланкос” са отказали да стартират преговори.

Освен договора Гарсия ще получи и друго признание, като от новия сезон ще носи фланелката с номер 9 на гърба си – номер, който са носили най-големите легенди на отбора от испанската столица като Кристиано Роналдо, Карим Бензема, Роналдо Назарио, Уго Санчес, Давор Шукер и Алфредо Ди Стефано.

Нещо, което се очакваше да се случи с някоя от другите солидни фигури в тима, но събитията завиха в неочаквана посока.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Янков и Риека с провал в Лига Европа

Янков и Риека с провал в Лига Европа

  • 7 авг 2025 | 00:45
  • 1227
  • 0
Бенфика взе комфортна преднина край Лазурния бряг

Бенфика взе комфортна преднина край Лазурния бряг

  • 7 авг 2025 | 00:16
  • 931
  • 0
Драма в края даде минимален аванс на Фейенорд

Драма в края даде минимален аванс на Фейенорд

  • 7 авг 2025 | 00:10
  • 1353
  • 0
Астън Вила се изгаври с Рома

Астън Вила се изгаври с Рома

  • 6 авг 2025 | 23:57
  • 2762
  • 2
Любопитни резултати в срещите от третия квалификационен кръг на Шампионската лига

Любопитни резултати в срещите от третия квалификационен кръг на Шампионската лига

  • 6 авг 2025 | 23:46
  • 10822
  • 2
Звезда с огромна крачка към плейофите

Звезда с огромна крачка към плейофите

  • 6 авг 2025 | 23:38
  • 1603
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

  • 6 авг 2025 | 22:22
  • 52190
  • 324
Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

  • 6 авг 2025 | 22:57
  • 32291
  • 35
Руи Мота: Двубоят беше добър и за тях, и за нас

Руи Мота: Двубоят беше добър и за тях, и за нас

  • 6 авг 2025 | 22:45
  • 4015
  • 6
Хулио: Не Сабах, а друг е големият ни враг утре, но играчите ще изядат тревата

Хулио: Не Сабах, а друг е големият ни враг утре, но играчите ще изядат тревата

  • 6 авг 2025 | 16:17
  • 40842
  • 124
Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за крило от Лига 2

Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за крило от Лига 2

  • 7 авг 2025 | 01:57
  • 1172
  • 5
Ботев поиска преиграване на мача с Арда - ето причината

Ботев поиска преиграване на мача с Арда - ето причината

  • 6 авг 2025 | 15:24
  • 37390
  • 126