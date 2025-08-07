Ясни са номинациите за най-добър вратар, Премиър лийг е с най-много представители

Френското списание „Франс Футбол“, което връчва най-престижния индивидуален приз „Златната топка“, обяви списъка си с 10 номинирани играчи за наградата за най-добър вратар през изминалия сезон, която носи името на легендарния съветски страж Лев Яшин.

Индивидуалната вратарска награда съществува от 2019 г. Прави впечатление, че сред номинираните сега най-много са от отбори от Премиър лийг – цели 4. Отново шанс да спечели има двукратният победител Емилиано Мартинес (Астън Вила), както и друг страж, който е триумфирал с приза – Алисон Бекер от Ливърпул. В класацията попадат още Давид Рая (Арсенал) и Матс Зелс (Нотингам Форест).

Големият фаворит за наградата обаче е вратарят на направилия требъл през миналия сезон Пари Сен Жермен – Джанлуиджи Донарума. Той вече грабна приза през 2021 г. Любопитно е, че парижани скоро могат да съберат в тима си двама от номинираните, тъй като стражът на Лил Люка Шевалие е пред трансфер именно във френските шампиони.

Сред номинираните са и опитните вратари на мадридските грандове Реал и Атлетико – Тибо Куртоа и Ян Облак.

Всички номинации за наградата за най-добър вратар през изминалия сезон:



Алисон Бекер (Ливърпул/Бразилия)

Ясин Буну (Ал-Хилал/Мароко)

Люка Шевалие (Лил/Франция)

Тибо Куртоа (Реал Мадрид/Белгия)

Джанлуиджи Донарума (ПСЖ/Италия)

Емилиано Мартинес (Астън Вила/Аржентина)

Ян Облак (Атлетико Мадрид/Словения)

Давид Рая (Арсенал/Испания)

Матс Зелс (Нотингам Форест/Белгия)

Ян Зомер (Интер/Швейцария)