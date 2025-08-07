ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

"Франс Футбол" номинира 30 играчи, които ще спорят за най-престижното индивидуално футболно отличие - "Златната топка". Призът ще бъде връчен на церемония в Париж след малко повече от месец - на 22 септември.

Големите фаворити на букмейкърите са нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле и големият талант на Барселона Ламин Ямал. Витиня, Рафиня и Мохамед Салах също в определени моменти бяха сочени като силни претенденти.

Абсолютен рекорд по брой номинирани отбеляза Пари Сен Жермен. Победителят в Шампионската лига има цели деветима представили в групата от 30 номинирани. Никога досега един клуб не е имал толкова играчи в списъка с претенденти.

🚨PSG Breaks the Record for Most Ballon D'Or Top 30 Nominations with 9 Players ⭐ pic.twitter.com/larh3BUHfV — 𝐏𝐒𝐆𝐈𝐍𝐓 (@PSGINT_) August 7, 2025

Челси, който триумфира на Световното клубно първенство, има един номиниран в лицето на Коул Палмър.

Лионел Меси и Кристиано Роналдо не са част от номинираните, въпреки че звездата на Ал-Насър може би се надяваше да бъде в престижната група заради триумфа на Португалия с трофея в Лигата на нациите.

Миналогодишният победител Родри също нямаше как да попадне този път в списъка, тъй като пропусна почти целия изминал сезон заради тежка контузия в коляното.

Ето и всички номинирани според реда на обявяване на имената им:

Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)

Джанлуиджи Донарума (ПСЖ, Италия)

Джуд Белингам (Реал, Англия)

Дезире Дуе (ПСЖ, Франция)

Дензъл Дъмфрис (Интер, Нидерландия)

Серу Гираси (Борусия Дортмунд, Гвинея)

Ерлинг Холанд (Манчестър Сити, Норвегия)

Виктор Гьокереш (Спортинг/Арсенал, Швеция)

Ашраф Хакими (ПСЖ, Мароко)

Хари Кейн (Байерн, Англия)

Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)

Роберт Левандовски (Барселона, Полша)

Алексис Мак Алистър (Ливърпул, Аржентина)

Лаутаро Мартинес (Интер, Аржентина)

Скот Мактоминей (Наполи, Шотландия)

Килиан Мбапе (Реал, Франция)

Нуно Мендеш (ПСЖ, Португалия)

Жоао Невеш (ПСЖ, Португалия)

Педри (Барселона, Испания)

Коул Палмър (Челси, Англия)

Майкъл Олисе (Байерн, Франция)

Рафиня (Барселона, Бразилия)

Деклан Райс (Арсенал, Англия)

Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)

Вирджил ван Дайк (Ливърпул, Нидерландия)

Винисиус (Реал, Бразилия)

Мохамед Салах (Ливърпул, Англия)

Флориан Виртц (Байер Леверкузен/Ливърпул, Германия)

Витиня (ПСЖ, Португалия)

Ламин Ямал (Барселона, Испания)