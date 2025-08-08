Популярни
Марин Петков: Благодаря на всички съотборници, че днес се раздадоха

  • 8 авг 2025 | 00:03
  • 531
  • 0

Капитанът на Левски Марин Петков коментира победата на "сините" над Сабах с 1:0 в сблъсък от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите.

"Благодаря на всички съотборници, че днес се раздадоха. На феновете – те са нашият 12-и играч. Бяха до нас напълно. Мисля, че можехме да вкараме повече от един гол, но както ние имахме шансове, така и те можеха да отбележат. Това е резултатът и трябва да го приемем", започна той.

"Трансферите не са моя работа да ги коментирам. Днес играх за Левски, в миналия мач също играх за Левски, в следващите, ако треньорът прецени – ще играя. Това е реалността", завърши той.

