Боримиров възмутен от Сабах: Не мога да повярвам, това даже и Славия не го прави

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров бе много доволен от късната победа на тима с 1:0 над Сабах. Ръководителят смята, че успехът е заслужен, като шефът на “сините” се учуди и от бавенето на играта от страна на съперника.

“Заслужена победа, но от утре трябва да превключим за мача в неделя, защото той е важен и трябва да победим. Сабах са доста добре организирани и стоят доста компактно, но ние не свалихме темпото в тези близо 100 минути. Започнаха да им се схващат краката. Мислех, че в България Славия най-много бави времето, но това, което днес видях не мога да го повярвам - изведнъж на трима души да им се схванат по едно и също време краката. Това не бива да се случва в съвременния футбол. Ние искаме и ще продължаваме да надграждаме, защото искаме да виждаме все по-силен Левски и да радваме публиката. Радвам се, че Веласкес успя с работата си да покаже, че може да му се има доверие и заслужава подкрепа”, каза Боримиров.