Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Боримиров възмутен от Сабах: Не мога да повярвам, това даже и Славия не го прави

Боримиров възмутен от Сабах: Не мога да повярвам, това даже и Славия не го прави

  • 7 авг 2025 | 23:36
  • 7264
  • 15

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров бе много доволен от късната победа на тима с 1:0 над Сабах. Ръководителят смята, че успехът е заслужен, като шефът на “сините” се учуди и от бавенето на играта от страна на съперника.

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда
Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

“Заслужена победа, но от утре трябва да превключим за мача в неделя, защото той е важен и трябва да победим. Сабах са доста добре организирани и стоят доста компактно, но ние не свалихме темпото в тези близо 100 минути. Започнаха да им се схващат краката. Мислех, че в България Славия най-много бави времето, но това, което днес видях не мога да го повярвам - изведнъж на трима души да им се схванат по едно и също време краката. Това не бива да се случва в съвременния футбол. Ние искаме и ще продължаваме да надграждаме, защото искаме да виждаме все по-силен Левски и да радваме публиката. Радвам се, че Веласкес успя с работата си да покаже, че може да му се има доверие и заслужава подкрепа”, каза Боримиров.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 136119
  • 830
Новата звезда на ЦСКА няма да играе срещу Черно море

Новата звезда на ЦСКА няма да играе срещу Черно море

  • 7 авг 2025 | 19:41
  • 19171
  • 31
Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

  • 7 авг 2025 | 20:55
  • 73703
  • 131
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 61489
  • 172
Спартак (Варна) взе бивш играч на Дунав

Спартак (Варна) взе бивш играч на Дунав

  • 7 авг 2025 | 17:28
  • 1561
  • 2
Димитър Тонев и Жоао Бандаро се завръщат в групата на Черно море за мача с ЦСКА

Димитър Тонев и Жоао Бандаро се завръщат в групата на Черно море за мача с ЦСКА

  • 7 авг 2025 | 16:14
  • 741
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 136119
  • 830
Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

  • 7 авг 2025 | 20:55
  • 73703
  • 131
Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

  • 7 авг 2025 | 23:33
  • 7816
  • 6
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 61489
  • 172
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 27672
  • 54