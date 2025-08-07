Героят на Левски: Това е една сбъдната мечта!

Героят на Левски Борислав Рупанов говори след края на срещата със Сабах в Лига на конференциите. Юношата на "сините" зарадва пълните трибуни на "Герена" с победен гол в 99-ата минута.

"Това е една сбъдна мечта за мен. И съм много щастлив, че помогнах на отбора, най-вече. Във всеки мач указанията са да влизам и да дам максимума. Това бяха указанията. Тази публика е невероятна, само можем да се гордеем, че я имаме", каза младият нападател на "сините".