Дамбраускас: И 20 пъти да играем, Левски винаги ще е фаворит! Бавене? Абсурдно е да ме питате това

Старши треньорът на Сабах Валдас Дамбраускас говори след поражението с 0:1 от Левски в Лига на конференциите. Специалистът се изнерви леко на въпрос относно лежането на терена на неговите футболисти в определени моменти от срещата.

"Поздравявам Левски за победата. Получи се добър мач, тактически мач, дойдохме с план. Въпреки че се връщаме със загуба, мога да поздравя моите футболисти. Левски е топ отбор, имаше моменти, в които те контролираха играта и такива, в които ние я контролирахме. Усещам, че можехме да направим повече, особено в последната третина, но мога да похваля момчетата ми. Вярвам, че домакините могат да са благодарни на феновете си - за гола и преднината. Съмнявам се, че щеше да е същото, ако атмосферата беше различна. През второто полувреме имахме два много добри шанса, но за нещастие не ги реализирахме.

Окей, първият мач свърши, сега ще посрещнем Левски в Баку следващата седмица. Винаги е добре да имаш гол преднина, отколкото да нямаш. Това искаше Левски и го постигна. За нас ще е по-трудно, разбира се, но имаме 90 минути у дома. Трябва да вземем урок от днешния мач. Нашият тим е много млад - на 18 години, Левски има над 100-годишна история. И 20 пъти да играем, Левски винаги ще бъде фаворит. Бавене на времето? Абсурдно е да ме питате това. Мачът се игра 100 минути, имаше умора, пътувахме до София от Баку, това не е като да излезеш за десет минути от хотела до стадиона. Приемам въпроса ви като шега, но във всяка шега има малко истина. Вижте футболистите ми, те наистина имаха нужда от лекарска помощ. Гледаме световни първенства, Шампионска лига, всеки отбор гони своята цел, всеки иска да спечели мача. Ако Левски играе с Брага в подобна ситуация, бих искал тогава да видя какво ще кажете. Вие коментирате само играчите на Сабах, но не и тези на Левски, които също имаха нужда от смяна.

Трудно ми е да кажа дали Левски може да бие Лудогорец. Вярвам, че Лудогорец все още е най-добрият отбор в България. Няма съмнение, че Левски е израснал през последните години. През 2021 г. Левски завърши девети, ако не бъркам. Феновете пълнят стадиона, това дава тласък на отбора, виждам много различен отбор - с енергия, опит, добър треньор. Това е добре за българското първенство. Винаги е интересно да гледам българското първенство. Треньорът на Левски върши страхотна работа. До сутринта можем да си говорим тук какво трябва, за да се печели мач. Моята работа е да намеря начин да се противопоставим на Левски", каза бившият наставник на Лудогорец.