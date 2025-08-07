Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес бе изключително щастлив от драматичната победа с 1:0 над Сабах в първия мач от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите.

"Много съм доволен и много горд с моите играчи. Всички изиграха изключителен мач. Свършихме много добра работа. Изключителна благодарност на публиката, защото те ни помогнаха много. Борихме се до последната минута. Стояхме добре през целия мач. Мач, който заслужавахме да победим с по-голяма разлика. Много съм доволен. Гордост е да бъда треньор на този клуб и да имам такива момчета в съблекалнята", започна той.

"Важна е победата, но е важно и как го правиш. Ние сме отбор, който се опитва да гради и създава. Винаги има детайли, които да подобрим, но показахме изключително присъствие. Много добри и точни решения с топката. Добри връзки и изключителна енергия до края на мача", добави още треньорът на "сините"

"Трябва да сме в добра кондиция, за да изиграем добър мач и не можем да сме фаворити в нито един момент. Ако мислим, че сме фаворити, това може да ни изиграе лоша шега. Трябва да сме здраво стъпили на земята и да сме скромни. Очаква ни много труден мач в Азербайджан. След 30 минути или час фокусът ми ще е двубоят в неделя", завърши Веласкес.