Актьорът, който изигра Гунди: Очаквам 2:0 за Левски

Слушай на живо: Левски - Сабах

Актьорът Павел Иванов, изиграл легендата на Левски Георги Аспарухов във филма "Гунди - Легенда за любовта", се срещна с фенове на "сините" преди срещата със Сабах в Лига на конференциите.

"Вълнувам се като всички тук. Очаквам 2:0. Надявам се прогнозата на едно хлапе да се сбъдне, а тя беше 3:0. Всички крещят 3:0, децата трябва да се слушат. Футболът и спортът като цяло трябва да възпитават дух. Радвам се, че имам възможността да съм тук и да гледам този мач на живо. Нападателите на Левски да продължават в същия дух и да бележат колкото могат повече. Не бих могъл да посъветвам никого нищо, с двата леви крака.

За съжаление през последните няколко месеца влязох в снимки на нов филм, това в известен смисъл ме възпрепятства, но ето че има и страхотни мачове, на които мога да присъствам. Когато мога, съм тук. Какво предстои за мен в професионален план? А, много интересен въпрос, на който обаче не мога да отговоря. Мисля, че някои договорни задължения ме възпрепятстват да дам категоричен отговор на това, което ме питаш. Абе предстоят интересни неща. Следете и скоро ще излезе информация за всичко", каза Павел Иванов.