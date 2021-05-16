Резултати от ББЛ А и Б Група
ББЛ А Група
Запад
Правец - Политехника - 79:76
Изток, плейофи
Шоутайм - Черно море Тича-2 - 76:70
Юг, плейофи
Ямбол-2 -Академик Пловдив-2 - 101:68
Несебър - Берое-2 - 87:84
Център, плейофи
Чавдар Троян - Локомотив Горна Оряховица - 66:92
Бавни и яростни - Чардафон - 96:70
ББЛ Б Група
Изток, плейофи
Ънстопабъл Б - Култ - 50:74
Шоутайм Б - Консуматорите - 72:79
Юг, плейофи
ВР Олимпия - Пловдив Баскетбол - 74:82
Ямбол Б - Хасково - 74:77
Център, плейофи
Предаторс - Борисов Студио Свищов - 78:54
Снимка: ББЛ