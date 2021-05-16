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Резултати от ББЛ А и Б Група

  • 16 май 2021 | 21:43
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Резултати от ББЛ А и Б Група

ББЛ А Група 

Запад 
Правец - Политехника - 79:76 

Изток, плейофи 
Шоутайм - Черно море Тича-2 - 76:70 

Юг, плейофи 
Ямбол-2 -Академик Пловдив-2 - 101:68 
Несебър - Берое-2 - 87:84 

Център, плейофи 
Чавдар Троян - Локомотив Горна Оряховица - 66:92 
Бавни и яростни - Чардафон - 96:70 

ББЛ Б Група 

Изток, плейофи 
Ънстопабъл Б - Култ - 50:74 
Шоутайм Б - Консуматорите - 72:79 

Юг, плейофи 
ВР Олимпия - Пловдив Баскетбол - 74:82 
Ямбол Б - Хасково - 74:77 

Център, плейофи 
Предаторс - Борисов Студио Свищов - 78:54

Снимка: ББЛ

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