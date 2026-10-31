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Спартак Плевен измъкна победата във Варна след оспорвана битка

  • 31 окт 2026 | 20:36
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Спартак Плевен измъкна победата във Варна след оспорвана битка

Спартак Плевен победи Черно море със 80:74 в Двореца на културата и спорта във Варна в среща от деветия кръг на Sesame НБЛ. Двата отбора смениха водачеството 20 пъти, а развръзката дойде в последната четвърт, в която гостите надделяха с 24:17.

Варненци приключиха първия период с минимална преднина преднина от 20:16, но не успяха да се откъснат. Спартак отговори с по-резултатна втора част и възстанови равенството за 40:40 на почивката. Цветомир Чернокожев и Реми Абел водеха нападението на домакините, докато Александър Матушев и Херман Уостър се откроиха за плевенчани.

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След подновяването на играта двубоят остана равностоен. Нито един от отборите не успя да наложи траен контрол, а Черно море спечели третата четвърт с минималното 17:16. Така домакините влязоха в заключителните десет минути с точка аванс — 57:56.

В последния период Спартак намери пътя към успеха. Плевенчани отбелязаха 24 точки, обърнаха резултата в своя полза и приключиха срещата с шест точки преднина. За оспорвания характер на двубоя говори и фактът, че нито един от двата отбора не поведе с повече от седем точки.

Важен принос след почивката имаха Александър Данилович и Джейлан Макклауд. Данилович отбеляза 12 от своите 15 точки през второто полувреме и даде необходимата подкрепа от пейката. Макклауд добави 10 точки след паузата, за да завърши с 14, и се отличи със седем откраднати топки.

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Херман Уостър и Александър Матушев бяха най-резултатни за победителите от Спартак Плевен с по 17 точки. Уостър направи и дабъл-дабъл с 11 борби, като бе безгрешен при трите си стрелби от дистанция.

За Черно море Цветомир Чернокожев бе най-резултатен с 18 точки, а Реми Абел добави 15 и 6 асистенции. Къртис Джоунс приключи с 12 точки, Николай Стоянов — с 10. Андрей Иванов се отличи под кошовете с 14 борби, към които прибави 6 точки.

Домакините имаха предимство в борбата, но не успяха да го превърнат в победа. Спартак допусна по-малко грешки и стреля по-точно от тройката, а силната заключителна четвърт наклони везните в полза на гостите.

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