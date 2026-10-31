Берое пречупи Политехника до почивката и спечели с 41 точки разлика

Берое победи Политехника с 99:58 в Стара Загора в среща от деветия кръг на Sesame НБЛ. Домакините направиха решителната крачка към успеха още преди почивката, а през второто полувреме продължиха да увеличават преднината си. Даниел Сейлър поведе шестима баскетболисти на Берое с двуцифрен точков актив.

Началото не предвещаваше толкова голяма разлика. Политехника остана близо до съперника през първата четвърт, която завърши при 23:19 за старозагорци. Гостите обаче не успяха да задържат темпото през следващите десет минути.

Берое отбеляза 36 точки във втората част и допусна само 17, превръщайки четирите точки преднина в убедителното 59:36 на почивката. Сейлър вече имаше 15 точки, а Кристофър Ролинс се включи силно от пейката с 11. Домакините намираха път към коша както в подкошието, така и чрез бързи атаки, докато Политехника трудно отговаряше на високата им резултатност.

След паузата гостите не успяха да върнат интригата. Третата четвърт бе по-нискорезултатна, но Берое отново имаше предимство и след 17:13 увеличи аванса си до 76:49. Старозагорци запазиха контрола и в заключителния период, в който ограничиха Политехника до едва девет точки.

Така домакините спечелиха и четирите части и приключиха срещата с най-голямата разлика в двубоя — 41 точки. Всички 12 баскетболисти на Берое получиха игрово време, а десет от тях се разписаха.

Сейлър бе най-резултатен за победителите с 19 точки, към които добави 9 борби и 3 чадъра. Патрик Емилиен направи силно второ полувреме и завърши с 14 точки, 9 борби и 5 асистенции. Милен Захариев също отбеляза 14 точки, а Ролинс приключи с 12. Джордан Ролс и Кръстомир Михов добавиха по 11, като Ролс раздаде и 6 асистенции.

Превъзходството на Берое под кошовете бе отчетливо — 50:34 в борбите и 56 точки в подкошието. Домакините се възползваха и от грешките на съперника, за да поддържат удобна преднина и да не допуснат колебания след силната си втора четвърт.

За Политехника Филип Божкович и Маджок Гъм бяха най-резултатни с по 11 точки, като Гъм постигна дабъл-дабъл с 10 борби. Васил Попов добави 9 точки, а Никола-Александър Жеков — 8 и 5 асистенции. Гостите така и не намериха точността си от дистанция и завършиха с четири успешни тройки от 24 опита.

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