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Помощникът на Спартак Плевен: Набираме скорост с отбора

  • 1 ное 2026 | 03:41
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Помощникът на Спартак Плевен: Набираме скорост с отбора

Помощник-треньорът на Спартак Плевен Александър Алексиев коментира победата на своя тим срещу Черно море Навибулгар с 80:74 в срещата от деветия кръг на Sesame НБЛ.

„Подготвихме се добре. Хубавото е, че стана интересен мач. Оспорен баскетболно.

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Важното е, че победихме. Това е. Очаквах тежък мач, нормално. Набираме скорост с отбора, работим добре, имаме си доверие. Другото е, че Желко Лукаич е много високо ниво треньор.

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Дай боже, шампионатът да се развива добре за нас, за другите не ме интересува. Важното е, че показваме възходяща линия и че сме в някаква добра серия в момента.

Не мога да кажа каква е голямата цел. Искам да играем добър баскетбол, да радваме феновете, да развиваме младите. Как да кажа? Всеки го иска“, коментира Алексиев.

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