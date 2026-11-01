Следе НБА на живо със Sportal.bg: Седем мача тази нощ

Новият турнирен ден в НБА предлага седем срещи. Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на двубоите в реално време.

Програмата започна още преди полонощ в 21:00 часа българско време с двубоя между Юта Джаз и Портланд Трейл Блейзърс. Гостите стигнаха до убедителна победа със 112:90.

Малко след полунощ започна срещата между Шарлът Хорнетс и Филаделфия 76ърс. Филаделфия влезе в двубоя с баланс 5-1 след победата с 98:93 над шампиона Ню Йорк Никс предишната вечер, докато Шарлът бе с 3-3 след поражението от Вашингтон Уизардс. И двата отбора играят във втора поредна вечер.

От 1:00 часа Ню Орлиънс Пеликанс приема Атланта Хоукс. Атланта е седми в Източната конференция с баланс 3-3, докато Пеликанс заема 13-ата позиция на Запад с 1-4. Ню Орлиънс влиза в срещата след първата си победа за сезона – 132:120 над Сакраменто, но остава без контузения Ив Миси, а участието на Джордан Пул и Деджонте Мъри е под въпрос.

В 2:00 часа започва срещата между Мемфис Гризлис и Сакраменто Кингс, която противопоставя лидера в Западната конференция на последния в класирането. Мемфис е единственият непобеден отбор на Запад с баланс 5-0, докато Кингс е 15-и с 0-5. Любопитен акцент е сблъсъкът между двама от най-силно стартиралите новобранци – Камерън Бузър и Дариус Акуф-младши, докато Сакраменто остава без Бен Симънс заради тежка контузия в ахилеса.

Също от 2:00 часа Милуоки Бъкс посреща Кливланд Кавалиърс. Кавалиърс е шести в Източната конференция с баланс 3-2, докато Милуоки заема 13-ото място с едва една победа и четири поражения. Бъкс продължава трудното начало на сезона след сериозното обновяване на състава, а Кливланд пристига след драматичното поражение със 111:114 от Атланта.

Третият двубой с начален час 2:00 противопоставя Сан Антонио Спърс и Минесота Тимбъруулвс. Минесота е седми на Запад с баланс 4-2, а Сан Антонио е непосредствено зад него на осмата позиция с 3-2. „Шпорите“ са в серия от три поредни победи, докато Тимбъруулвс ще трябва да се справя без Антъни Едуардс заради контузия в коляното, а Донте ДиВинченцо също е извън строя.

Програмата завършва в 2:30 часа с един от най-интригуващите мачове за вечерта между Хюстън Рокетс и Оклахома Сити Тъндър. Хюстън е втори в Западната конференция с баланс 5-1, а Оклахома Сити е трети с 4-1. Рокетс допусна първата си загуба за сезона едва предишната вечер срещу Далас, докато Тъндър пристига сериозно отслабен – Чет Холмгрен ще отсъства между осем и десет седмици заради частично разкъсване на пателарното сухожилие, а Джейлън Уилямс и Кейсон Уолъс също са извън състава.

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