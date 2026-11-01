Ще има ли Формула 1 своя нов шампион след Гран При на Мексико Сити?

Андреа Кими Антонели не успя да се възползва от първия си шанс да спечели световната титла във Формула 1, въпреки че спечели Гран При на САЩ миналата седмица. Днес италианецът ще получи втори шанс да се качи на трона на Формула 1, като неговата задача в Гран При на Мексико Сити изглежда сравнително лесна.

On the verge of greatness. Kimi Antonelli's Mexico challenge... 🏆 #F1 #MexicoGP https://t.co/We6F4nYvuQ — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Пилотът на Мерцедес трябва да завърши сред първите девет на „Ерманос Родригес“, за да стане световен шампион. Единствените двама, които могат да го спрат, са Люис Хамилтън и Джордж Ръсел, които ще стартират от първата редица в мексиканската столица, като от полпозишъна ще потегли седемкратният шампион.

Lewis. George. 🙌 Your Front Row is set for the Mexico City Grand Prix 😮‍💨 #F1 #MexicoGP https://t.co/pdlH47M4vk — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

В същото време Антонели ще заеме четвъртата позиция на стартовата решетка, разделяйки втората редица с Шарл Леклер. Кандидат шампионът се класира пети в квалификацията, но ще стартира четвърти заради наказанието от една позиция на Макс Верстапен, който ще тръгне пети.

Все още действащият шампион Ландо Норис ще започне състезанието в Мексико от шестото място, а зад него топ 10 на стартовата решетка ще допълнят Исак Хаджар, Арвид Линдблад, Пиер Гасли и Нико Хюлкенберг. Лиам Лоусън, който трябваше да стартира девети, беше дисквалифициран от квалификацията заради техническо нарушение и ще потегли от дъното на колоната.

Състезанието за Гран При на Мексико Сити, 19-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за 22:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: AI