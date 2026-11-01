Треньорът на Черно море Навибулгар: Играчите ни взеха грешни решения заради умората

Старши треньорът на Черно море Навибулгар Фотис Такианос говори след загубата на “моряците” от отбора на Спартак Плевен със 74:80 в срещата от деветия кръг на Sesame НБЛ.

„В баскетбола или печелиш, или се учиш. Беше труден мач срещу добър отбор, но въпреки това бяхме конкурентоспособни 40 минути, освен през последните две минути, когато загубихме концентрацията си.

Бяхме близко до тях и имахме възможност да спечелим мача. Най-важното беше ротацията ни, играхме с по-малко играчи, а те с по-дълбоки ротации и това си пролича в края на мача. Имам предвид, че нашите основни играчи играха доста време и на края, мисля че заради умората те взеха грешни решения и така мачът се реши в последните две атакуващи и последните две защитни разигравания.

В тях ключово бе кой ще вкара кошовете и кой ще спечели борбите. За жалост, те бяха тези, които вкараха кошовете. Мога да кажа, че съм доволен от положените усилия от играчите, те дадоха всичко от себе си и се надявам да имаме по-дълбок състав, защото така ще бъдем със сигурност по-добри и по-конкурентоспособни с добрите отбори в лигата“, каза Такианос.

Спартак Плевен измъкна победата във Варна след оспорвана битка

Междувременно старши треньорът сподели и информацията, че Дeниджей Харис повече няма да бъде част от варненския тим, а на негово място ще бъде търсен друг играч. Като причина за раздялата бе изтъкнат дисциплинарен проблем.

“Харис не е с нас, защото има дисциплинарни проблеми и решихме да спрем кооперацията с него преди два дни. Той реши, че не иска да бъде с нас и изпълни това по лош начин и това е нещо, което отборът на Черно море Navibulgar не може да приеме. Не знам какво е естеството на проблема, той просто реши, че иска да направи нещо без никаква причина. Той не даде никакво обяснение, но неговото държание към клуба, към отбора накара клубът да вземе решението, което взехме. Казвам ние, защото аз съм съгласен с клуба”, сподели Такианос.

Помощникът на Спартак Плевен: Набираме скорост с отбора

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google