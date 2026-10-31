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Везенков задмина Спанулис и стана №1 в историята на Олимпиакос

  • 31 окт 2026 | 16:20
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Везенков задмина Спанулис и стана №1 в историята на Олимпиакос. Александър Везенков се превърна в най-резултатния играч в историята на Олимпиакос в европейските клубни турнири.

Българската суперзвезда отбеляза 23 точки при победата над Олимпия Милано с 84-78 и оглави престижната класация. Везенков вече има 3553 точки с екипа на „червено-белите“ в Европа — с една повече от легендарния Василис Спанулис, който е с 3552.Третото място заема Георгиос Принтезис с 3380 точки, следван от Костас Папаниколау с 2732. Петицата допълва Никола Милутинов с 1926 точки.

Така българинът записа поредно забележително постижение с гръцкия гранд и излезе начело на класация, събрала някои от най-големите имена в клубната история.


Гошо Методиев

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