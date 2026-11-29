Тилеманс: Трудно е, лошо чувство е

Юри Тилеманс не може да повярва на случващото се, след като загубата с 0:4 на Манчестър Юнайтед у дома от Брентфорд засили опасенията им за изпадане от елита. След като Майкъл Карик поведе отбора до завръщане в Шампионската лига с впечатляващо трето място във Висшата лига миналия сезон, настоящата посока е Чемпиъншип. Маурисио Почетино претърпя две поредни загуби с 0:4 в първите си два мача от първенството, откакто е старши треньор, но имаше и положителни моменти по време на равенството 2:2 в Шампионската лига срещу Спортинг Лисабон. Двубоят в събота на "Олд Трафорд" в крайна сметка завърши с тежка загуба, която оставя Юнайтед на 19-то място без победа в десет мача от Висшата лига преди гостуването на Нюкасъл в сряда.

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„Трудно е, лошо чувство е. Започнахме добре, създадохме няколко положения, но не вкарахме, а след това допуснахме гол и отново изоставаме. След това през второто полувреме излизаме и създаваме няколко положения. Уцелих и напречната греда, което можеше да бъде гол. Но, да, това просто не се случва при нас в момента“, каза халфът Тилеманс пред клубната телевизия MUTV.

Първата победа на Брентфорд на "Олд Трафорд" от 1937 година насам доведе до гняв сред феновете на Юнайтед, които скандираха „Не сте годни да носите фланелката“, докато те се насочваха към тунела. „Честно казано, трудно е. Стремим се, борим се един за друг, опитваме се да останем позитивни. Посланията са добри в съблекалнята, но трудно е, че не можем да го покажем навън. Понякога го показваме, но след това допускаш гол и нещата се връщат на нула, така че е много трудно“,

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Снимки: Gettyimages