Късен гол измъкна РБ Лайпциг в атрактивната битка за челните позиции с Фрайбург

РБ Лайпциг се измъкна от много трудна ситуация и успя да завърши 2:2 в гостуването си на Фрайбург в един от най-интересните мачове от 11-тия кръг на Бундеслигата. “Червените бикове” губеха с 0:2 през първото полувреме, но силна втора част и късен изравнителен гол на Кристоф Баумгартнер (90+3’) донесоха частичния обрат и съответно равенството за тима на Мартин Демикелис.

Така и двата отбора продължиха добрите си серии и остават в предни позиции. Фрайбург изпусна шанса да изпревари шампиона Байерн (Мюнхен) и се изравни с баварците с 23 точки, като заема 3-о място класирането. РБ Лайпциг преди днес пък бе в поредица от четири поредни победи в първенството, като остава с пункт по-малко от днешния си съперник, като е четвърти в таблицата.

Фрайбург започна отлично двубоя и поведе още в 11-ата минута. Националът на Германия Дери Шерхант центрира отляво, а Игор Матанович изпревари стража на гостите Маартен Вандервоорд и с глава прати топката в мрежата - 1:0 за домакините. Пет минути преди края на първата част домакините получиха и дузпа, след като Нийл Ел Айнауи игра с ръка в наказателното си поле и след намеса на ВАР главният съдия посочи бялата точка. Капитанът на Фрайбург Максимилиан Егещайн много спокойно насочи топката в средата на вратата и удвои аванса за тима си - 2:0.

6 - Igor Matanović erzielte sein sechstes Pflichtspieltor per Kopf in dieser Saison, das ist Bestwert aller Spieler aus Europas Top-5-Ligen gemeinsam mit Erling Haaland. Gigant. https://t.co/6L2XYnR1Uf — OptaFranz (@OptaFranz) November 29, 2026

РБ Лайпциг обаче не се предаде и излезе преобразен отбор през втората част. В 52-рата минута "червените бикове" на свой ред получиха дузпа - също след намеса на ВАР. Завърналият се в отбора Кристофър Нкунку с бомбен шут изпълни безупречно и намали резултата на 2:1.

Гостите продължиха да атакуват и в крайна сметка стигнаха драматично до равенството.

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Снимки: Imago