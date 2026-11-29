Футболистите на Атлетик Билбао Иняки и Нико Уилямс използваха социалните мрежи, за да отговорят на расистките обиди, отправени по време на победата на тима с 4:3 в гостуването на Малага в Ла Лига в събота.
Атлетик Билбао взе солидна преднина, но после трепери в края
Братята, които са чернокожи, публикуваха снимка на вдигнати юмруци, докато Нико, по-малкият от двамата, също така качи снимка, на която празнуват заедно, и видео на чернокожи звезди от спорта, филмите и музиката с думите „Горд съм, че съм чернокож“.
Малага осъди расистките обиди и заяви, че е идентифицирала предполагаем извършител и анулира сезонния му билет в очакване на по-нататъшно разследване. „Клубът остава във връзка с полицията, за да определи дали са замесени други фенове и е напълно готов да съдейства на разследването. "Ла Росаледа" не е място за расисти. Нулева толерантност към дискриминацията“, се казва в изявление клуба.
Атлетик също осъди последните инциденти: „Няма място за расизъм във футбола или в обществото, което искаме да изградим. Нулева толерантност към всякаква форма на дискриминация.“
Това не е първи път, когато братята Уилямс се сблъскват с расистки обиди в Испания. Иняки е бил обект на нападки на стадиона на Еспаньол в Барселона, а Нико е бил подложен на расизъм на стадиона на Атлетико Мадрид в столицата, припомня спортният ежедневник "Ас".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages