Братята Уилямс отговориха на расистките обиди в Малага

Футболистите на Атлетик Билбао Иняки и Нико Уилямс използваха социалните мрежи, за да отговорят на расистките обиди, отправени по време на победата на тима с 4:3 в гостуването на Малага в Ла Лига в събота.

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Братята, които са чернокожи, публикуваха снимка на вдигнати юмруци, докато Нико, по-малкият от двамата, също така качи снимка, на която празнуват заедно, и видео на чернокожи звезди от спорта, филмите и музиката с думите „Горд съм, че съм чернокож“.

✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻 https://t.co/tDrFOvFEF4 — IÑAKI WILLIAMS ARTHUER (@Williaaams45) November 29, 2026

Малага осъди расистките обиди и заяви, че е идентифицирала предполагаем извършител и анулира сезонния му билет в очакване на по-нататъшно разследване. „Клубът остава във връзка с полицията, за да определи дали са замесени други фенове и е напълно готов да съдейства на разследването. "Ла Росаледа" не е място за расисти. Нулева толерантност към дискриминацията“, се казва в изявление клуба.

El Málaga CF condena enérgicamente los insultos racistas proferidos a los jugadores del Athletic Club. A su vez, informa de que el aficionado ha sido identificado y el club procederá a la suspensión cautelar de su abono, de acuerdo con el régimen interno, a expensas de la resolución de la denuncia. La entidad continúa en contacto con la Policía para averiguar si había más aficionados involucrados, y se muestra plenamente dispuesto a ayudar en la investigación. La Rosaleda no es lugar para racistas. Tolerancia cero ante la discriminación. — Málaga CF (@MalagaCF) November 28, 2026

Атлетик също осъди последните инциденти: „Няма място за расизъм във футбола или в обществото, което искаме да изградим. Нулева толерантност към всякаква форма на дискриминация.“

✊🏿🫂 #AthleticClub 🦁 https://t.co/1JPd8FudRQ — Athletic Club (@Athletic_en) November 29, 2026

Това не е първи път, когато братята Уилямс се сблъскват с расистки обиди в Испания. Иняки е бил обект на нападки на стадиона на Еспаньол в Барселона, а Нико е бил подложен на расизъм на стадиона на Атлетико Мадрид в столицата, припомня спортният ежедневник "Ас".

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Снимки: Gettyimages