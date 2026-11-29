Микел Артета обясни изненадващото отсъствие на Деклан Райс в дербито срещу Манчестър Сити

Мениджърът на Арсенал Микел Артета разкри, че Деклан Райс пропуска сблъсъка срещу Манчестър Сити заради болезнен удар и натъртване в бедрото.

Английският национал не попадна в групата за домакинството на стадион „Емиратс“, в което „артилеристите“ преследват победа, за да се откъснат с девет точки пред основния си конкурент за титлата от миналия сезон.

Declan Rice is out of the Arsenal squad for today's game against Man City ❌ The England midfielder is understood to have a minor knock. https://t.co/ifNHG1N4Mn — Match of the Day (@BBCMOTD) November 29, 2026

В центъра на терена мястото на Райс е заето от Микел Мерино, който си партнира с Бруно Гимараеш, докато Майлс Люис-Скели остава сред резервите.

Райс бе неизменен титуляр във всички 11 мача на Арсенал във Висшата лига и изигра пълни 90 минути при равенството 1:1 срещу Борусия (Дортмунд) в сряда.

Проблемът на полузащитника обаче не е тежък и той би могъл да се завърне в строя още в сряда за шампионатния мач срещу Брентфорд.

Преди ключовия сблъсък Артета заяви пред „Скай Спортс“: „Той имаше огромно влияние срещу Дортмунд и опита всичко, за да бъде готов. За съжаление, мачът дойде твърде рано и той не е готов. Става дума по-скоро за сериозно натъртване от удар и той не можеше да съкращава четириглавия си мускул. Въпрос е на няколко дни.“

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