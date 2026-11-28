ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Арсенал — Манчестър Сити

Предстои поредно голямо дерби в английския футбол, а един срещу друг отново се изправят Арсенал и Манчестър Сити.В навечерието на сблъсъка напрежението и очакванията са големи, а феновете вече дават своите прогнози за изхода от двубоя. Арсенал и Манчестър Сити се превърнаха в едни от основните претенденти за върха в Англия, което прави всяка тяхна среща още по-интересна и непредвидима.

Анжи и Йоана също се включиха в дискусията, като този път застанаха зад двата гранда в опит да определят кой ще спечели голямото дерби. Двете отново потърсиха мнението на футболните фенове, а какви прогнози събраха и кой отбор получи повече подкрепа, вижте във видеото в социалните мрежи на Sportal.bg.

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