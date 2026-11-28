Артета ще настоява Арсенал да се подсили през януари, вече има набелязани играчи

Микел Артета ще настоява пред ръководството на Арсенал за подсилване на състава през януарския трансферен прозорец, твърди вестник "Сън". Мениджърът на „артилеристите“ ще има възможност да обсъди плановете за селекцията с един от собствениците на клуба Джош Кронке, син на Стан Крьонке, който се очаква да пристигне в Лондон през следващата седмица. Основният приоритет на испанеца е привличането на офанзивен футболист, който да повиши качеството в предни позиции.

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Арсенал вече следи няколко възможности на пазара, сред които са крилото на РБ Лайпциг Антонио Нуса и нападателят на Борнемут Ели Жуниор Крупи. През лятото лондончани не успяха да осъществят трансферите на Морган Роджърс и Винисиус Жуниор, а проблемите пред гола в последните мачове засилиха необходимостта от нови попълнения. До момента Арсенал има 17 попадения въ Премиър лийг – най-малко сред отборите от първата шестица.



„Винаги сме били много активни на трансферния пазар, особено когато имаме определени проблеми. Успявали ли сме винаги да финализираме сделките? Понякога не. Ще видим дали ще се появи възможност и дали ще намерим футболист, за когото вярваме, че може да промени отбора“, заяви Артета.

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Мениджърът подчерта, че разговорите с Кронке не зависят от личните им срещи, тъй като двамата поддържат постоянна комуникация. „Не чакаме да обсъждаме тези въпроси единствено когато сме лице в лице. В днешно време имаме чудесни телефони и можем да поддържаме постоянен контакт. Но винаги е хубаво, когато той е тук. Има различно усещане, когато можеш да прекараш време заедно“, добави испанецът.

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Снимки: Gettyimages