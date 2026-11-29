Марсилия спечели първия си мач след безредиците на "Велодром"

Отборът на Марсилия победи Оксер с 2:0 като гост в среща от 12-ия кръг на Лига 1, с което се изкачи на трето място в класирането. Това беше първи мач за ОМ след двубоя срещу българския шампион Левски от турнира Лига Европа, който беше белязан от безредици по трибуните на "Велодром" и пострадали български фенове.

Гостите откриха резултата още в 5-ата минута, когато Амин Гуири се разписа след асистенция на Амин Арит. В добавеното време на първата част защитникът на домакините Аксел Туанзебе получи директен червен картон, заради предизвикана от него дузпа, която беше реализирана от Игор Пайшао. През второто полувреме футболистите на Марсилия се възползваха от численото си предимство, владееха топката в 70% от игровото време и не позволиха на съперника да застраши сериозно вратаря Джефри де Ланж, който направи четири спасявания.

A convincing win away from home 💪😍 #AJAOM | 0️⃣ - 2️⃣ | 🔵⚪ https://t.co/3Oc2SFRRnY — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) November 29, 2026

След този успех марсилци заемат третата позиция в подреждането с актив от 21 точки - колкото имат още Брест и Лил, но с по-добра голова разлика. Лидер в шампионата е Пари Сен Жермен с 29 точки, пред втория Париж ФК с 23. Оксер остава на 16-ото място с 11 точки.

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Снимки: Imago