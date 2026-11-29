От Макларън искат още информация от Пирели за работата на гумите

Ръководителят на Макларън Андреа Стела призова за по-категорични предписания от страна на официалния доставчик на гуми във Формула 1 Пирели. Повод за това стана потвърждението, че италианската компания няма да намали максимално разрешения брой обиколки с един комплект по време на Гран При на Катар.

Съгласно регламента за неделното състезание на пистата „Лусайл“, пилотите са ограничени до серия от максимум 27 обиколки с едни гуми в рамките на пълната дистанция от 57 тура. Ограничението се налага заради изключително тежкото натоварване върху гумите по високоскоростното трасе. Още в петъчните тренировки инженерите на Пирели регистрираха случаи на пълно, стопроцентово износване на протектора след едва 15 обиколки при симулация на състезателно темпо с пълен резервоар.

Checked in for Qatar Race Day! 👋🙌 #F1 #QatarGP https://t.co/XglCOm6tkR — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

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Въпреки разговорите за допълнително свиване на дистанцията, от Пирели прецениха, че очакваната висока деградация сама ще принуди отборите да спират по-рано за смяна. Стела обаче изрази несъгласие с тази логика.

„Интересното в Катар е, че за разлика от други писти, където износването на каучука веднага води до срив в темпото и загуба на време, тук гумата се изтрива, но времената за обиколка остават напълно прилични - обясни Стела след съботната квалификация. - Това дава стратегически стимул на екипите да остават на пистата по-дълго. В същото време обаче колите се оказват в режим на движение с гуми, които вече са извън безопасните работни параметри и почти нямат останал каучук.“

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Основна причина за този парадокс е изключително гладката настилка на „Лусайл“ в сравнение с останалите трасета, където се изисква сериозно притискане към трасето, като Монако, Унгария, Нидерландия, Малайзия и Сингапур, където никога не са въвеждани задължителни ограничения за продължителност на сериите. Шефът на Макларън разкри, че води активни разговори с Пирели относно състезателната тактика, тъй като по време на тренировките нито един болид не се е доближавал до максималния лимит от 27 тура.

„Искам да уточня, че ние не притискаме Пирели. Не разполагаме с тяхната детайлна информация, нито с тяхната техническа експертиза“, подчерта италианецът. „Уважаваме факта, че гумите са техен продукт, контролиран съвместно с ФИА. Настояваме единствено Пирели да даде ясни критерии за експлоатация в моменти, когато е налице екстремно локално износване, но същевременно темпото изкушава тимовете да бавят влизането в бокса.“

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Стела отбеляза, че докато настройките на самия автомобил се базират на конкретни телеметрични стойности като температура и налягане, при състоянието на гумите екипите са лишени от подобни преки количествени измервания и се нуждаят от експертна посока.

Ситуацията в Катар се оказа изключително благоприятна за тима на Мерцедес. Техните пилоти заеха първите две места във всяка една от проведените до момента сесии, а в квалификацията носителят на първа позиция Джордж Ръсел изпревари класиралия се трети състезател на Макларън Ландо Норис с почти половин секунда.

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Болидът W17 функционира отлично при високи скорости, а гладкият асфалт позволява използването на максимално твърди настройки на окачването без компромиси с просвета – препятствие, което затрудняваше тима след въвеждането на пакета с подобрения в Малайзия.

„През последните състезания наблюдавахме сериозни размествания в силите според конфигурацията на различните писти. Трасето в Катар обаче дава безспорно предимство на автомобила, който генерира най-добро аеродинамично притискане в средните и бързите завои“, заключи Стела, посочвайки Мерцедес като явен фаворит заради перфектната адаптация към специфичните изисквания на пистата.

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Снимки: Gettyimages