Битката за вътрешно надмощие в Мерцедес през 2027 година започва днес

Преди началото на сезон 2026 във Формула 1 Джордж Ръсел беше сочен за големия фаворит за световната титла при пилотите. Тя обаче беше спечелена по доста категоричен начин от неговия доста по-млад съотборник Андреа Кими Антонели, който си гарантира приза още в Мексико. В същото време Ръсел е под угрозата дори да не завърши в тройката в крайното класиране, като преди финалните две състезания британецът заема четвъртата позиция.

A faultless qualifying performance from George 👏👏 #F1 #QatarGP @MercedesAMGF1 https://t.co/563ezPt21C — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

Днес обаче той ще стартира от полпозишъна в Гран При на Катар, разделяйки първата редица с Антонели. Това ще е първият случай от Гран При на Канада в края на месец май насам, в който двете коли на Мерцедес ще поделят първия ред. А с оглед предимството на Сребърните стрели от началото на уикенда на „Лусайл“, лесно можем да заключим, че днес ни очаква дуел между Ръсел и Антонели за победата.

FRONT ROW LOCKOUT IN QATAR! 🔒🤩 https://t.co/tvMbsTE4Uv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 28, 2026

Той ще бъде много важен с оглед развоя на целия сезон и желанието на Ръсел за силен финал на годината, който ще мотивира още повече през зимата. В същото време Антонели няма да иска да изпуска инциативата във вътрешната битка в Мерцедес, за да държи психологическото предимство през зимата и в началото на следващия сезон.

Джордж Ръсел победи Кими Антонели и грабна полпозишъна в Катар

За дуото на Мерцедес от втората редица в Катар ще потеглят Ландо Норис и Оскар Пиастри от Макларън, а на третия ред ще застанат Исак Хаджар и Макс Верстапен от Ред Бул. Топ 10 на стартовата решетка ще допълнят Шарл Леклер, Арвид Линдблад, Люис Хамилтън и Лиам Лоусън.

От гледна точка стратегиите, на „Лусайл“ със сигурност ще гледаме състезание с поне две спирания в бокса, които са задъжлителни заради ограниченията в използването на гумите. Според тях един комплект сликове не може да бъде използван в повече от 27 обиколки, а състезателната дистанция в Катар е 57 тура.

Ще има ли допълнителни ограничения за използването на гумите в Катар?

Надпреварата за Гран При на Катар, 22-ри кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидена за 18:00 часа и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: AI