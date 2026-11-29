Крайно класиране при пилотите в MotoGP за сезон 2026

Крайно класиране при пилотите в MotoGP за сезон 2026, който завърши с Гран При на Валенсия, която беше спечелена от Раул Фернандес:

Марк Маркес – 459 точки Марко Бедзеки – 419 Хорхе Мартин – 416 Педро Акоста – 334 Ай Огура – 325 Фабио Ди Джанантонио – 310 Раул Фернандес – 308 Алекс Маркес – 208 Франческо Баная – 173 Енеа Бастианини – 167 Фермин Алдегер – 148 Брад Биндър – 129 Лука Марини – 125 Фабио Куартараро – 87 Диого Морейра – 82 Франко Морбидели – 71 Йоан Зарко – 66 Жоан Мир – 39 Джак Милър – 34 Алекс Ринс – 31 Икер Лекуона – 25 Топрак Разгатлиоглу – 18 Маверик Винялес – 17 Пол Еспаргаро – 11 Аугусто Фернандес – 6 Сомкиат Чантра – 3 Такааки Накагами – 3 Джейк Диксън – 2 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Лоренцо Савадори – 0 Микеле Пиро – 0 Алейш Еспаргаро – 0

Малко не достигна на Марк Маркес да се оттегли от MotoGP с победа

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Снимки: Sportal.bg