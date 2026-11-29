Крайно класиране при пилотите в MotoGP за сезон 2026, който завърши с Гран При на Валенсия, която беше спечелена от Раул Фернандес:
Марк Маркес – 459 точки
Марко Бедзеки – 419
Хорхе Мартин – 416
Педро Акоста – 334
Ай Огура – 325
Фабио Ди Джанантонио – 310
Раул Фернандес – 308
Алекс Маркес – 208
Франческо Баная – 173
Енеа Бастианини – 167
Фермин Алдегер – 148
Брад Биндър – 129
Лука Марини – 125
Фабио Куартараро – 87
Диого Морейра – 82
Франко Морбидели – 71
Йоан Зарко – 66
Жоан Мир – 39
Джак Милър – 34
Алекс Ринс – 31
Икер Лекуона – 25
Топрак Разгатлиоглу – 18
Маверик Винялес – 17
Пол Еспаргаро – 11
Аугусто Фернандес – 6
Сомкиат Чантра – 3
Такааки Накагами – 3
Джейк Диксън – 2
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Лоренцо Савадори – 0
Микеле Пиро – 0
Алейш Еспаргаро – 0
Малко не достигна на Марк Маркес да се оттегли от MotoGP с победаДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg