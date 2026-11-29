Давид Алманса завърши сезона в Moto3 с победа след зрелище във Валенсия

Давид Алманса завърши сезона в Moto3 с победа, след като триумфира в зрелищната надпревара за Гран При на Валенсия. Състезанието на „Рикардо Тормо“ включваше множество размени на позициите в челната група, в която освен Алманса бяха още Алваро Карпера, шампионът Максимо Килес, Брайън Уриарте и Рико Салмела.

🥳 @davidalmansa22 kept it cool and calm (until seeing his team) #ValenciaGP 🏁 https://t.co/8rFATUXA13 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

Килес започна последната обиколка на първото място пред Алманса, като атаката на пилота на ИнтактГП дойде в шестия завой. Впоследстиве Килес пробва контра в осмата крива, но тя беше неуспшено, след което се стигна до лек контакт между него и Уриарте в 11-ия завой.

🥇 @davidalmansa22 ESCAPES THE CHAOS TO TAKE AN AMAZING VICTORY #ValenciaGP 🏁 https://t.co/mqcSJq0KYH — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

Това позволи на Алманса да се откъсне пред тях, което го направи недостижим във финалните метри. В тях Карпе направи страхотно изпреварване в трудното спиране за последния завой, което му позволи да изпревари Уриарте и Килес, за да се изкачи на второто място.

При минаването покрай карирания флаг Алманса спечели с аванс от 0.337 пред Карпе, а на 0.049 зад него завърши Килес, като петицата допълниха Уриарте и Салмела. Марко Морели, Адриан Фернандес, Хесус Риос, Алекс Крусес и Джоел Естебан оформиха топ 10, а в точките влязоха още Кейси О'Горман, Веда Пратама, Хаким Даниш, Матое Бертеле и Скот Огдън.

В генералното класиране Килес завършива шампионския си сезон с общо 433 точки и аванс от 142 пред Алманса. Тройката с изоставане от 189 пункта допълва Карпе, който завърши на 14 точки пред съотборника си Уриарте.

RECORD-BREAKING QUILES 💪 He ends his #Moto3 journey with a podium and a total of 433 points 🤯 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/ge4EqTixIs — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

Сезон 2027 в световния шампионат по мотоциклетизъм ще започне в началото на месец март с надпреварата за Гран При на Тайланд.

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Снимки: Gettyimages