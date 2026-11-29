Ще намалее ли интересът към MotoGP след оттеглянето на Маркес?

Заместник-главният изпълнителен директор на MotoGP Карлос Еспелета призна, че е останал също толкова изненадан от решението на Марк Маркес да сложи край на състезателната си кариера, колкото и всички останали, но категорично подчерта, че шампионатът няма да понесе негативен удар от неговото напускане.

Еспелета проведе брифинг с медиите на пистата „Рикардо Тормо“ преди началото на състезателния уикенд за Гран При на Валенсия, за да коментира ключови въпроси около шампионата, включително и внезапната новина за отказването на испанския ас.

The grid bid farewell to @marcmarquez93 ❤️ #ValenciaGP 🏁 | #ThankYouMarc https://t.co/dUveS5bDBE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

Малко не достигна на Марк Маркес да се оттегли от MotoGP с победа

Десеткратният световен шампион поднесе истинска сензация, след като обяви, че окачва каската след финала на сезона, въпреки че имаше действащ двегодишен договор с Дукати. Маркес е запазил намеренията си в пълна тайна от италианския заводски тим чак до четвъртък вечерта, а ръководните фактори в MotoGP са били уведомени едва в самия ден на официалното изявление.

„Безспорно това беше шокираща вест за всички нас - коментира Еспелета. - Беше ясно, че подобен момент рано или късно ще дойде, но човек винаги се надява това да се случи малко по-нататък във времето. Шампионатът съществува от близо осемдесет години, като ние го управляваме през последните тридесет и пет от тях. Виждали сме редица легендарни състезатели да си тръгват, а Марк без никакво съмнение може да се счита за най-великия за всички времена.“

Марк Маркес със специална златна цветова схема за последното си състезание в MotoGP

„Въпреки това първенството продължава своя път. Самият Марк го отбеляза много точно, заявявайки, че пилотите са тук само за определен период. Всеки един състезател дава своя принос и прави MotoGP все по-мащабен продукт. Нашата мисия и основна отговорност е да продължаваме да изграждаме нови водещи фигури, точно както сме правили винаги досега.“

Маркес напуска сцената в период, когато новият собственик на търговските права Либърти Медия хвърля огромни ресурси за популяризирането на шампионата в глобален мащаб. Въпреки това Еспелета не споделя опасенията, че раздялата с фигура от ранга на Маркес ще доведе до драстичен отлив на аудитория.

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„Категорично не, нямаме никакви страхове“, увери той. „Занимаваме се с това от много години и сме ставали свидетели на оттеглянето на множество пилоти. Възможно е да има временен спад в определени държави, след което отново отбелязваме растеж. Това е напълно нормално явление – видяхме го в Италия след оттеглянето на Валентино Роси след 2021 година, но впоследствие шампионатът продължи своето възходящо развитие.“

„Стратегията ни е изцяло дългосрочна и изобщо не се притесняваме, че интересът ще спадне заради отсъствието на Марк. Това са временни процеси на фона на устойчивия ни ръст. През последните сезони правим всичко възможно да показваме човешките истории на цялата стартова решетка. В момента разполагаме с невероятни таланти. Догодина сред тях ще има още четирима световни шампиони, очакваме пет или шест новобранци, както и осемнадесет състезатели, които сменят отборите си. Ще има нови мотори и две нови писти в календара. Интригата и сюжетите изобщо не са се изчерпали.“

„Липсата на Марк несъмнено ще бъде осезаема – би било крайно неестествено да не е така. Ние обаче ще се постараем да запълним тази празнина с нови завладяващи истории, както е било винаги в историята на MotoGP“, обобщи Еспелета.

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Снимки: Gettyimages